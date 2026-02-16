تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وزير الخارجية الألمانية: إنفاق فرنسا على الدفاع غير كاف

Lebanon 24
16-02-2026 | 05:50
وزير الخارجية الألمانية: إنفاق فرنسا على الدفاع غير كاف
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن ألمانيا تعتبر الجهود الفرنسية لزيادة الإنفاق العسكري وتعزيز السيادة الأوروبية "غير كافية".

أضاف :"يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستمرار، وبحق، عن تطلعاتنا إلى السيادة الأوروبية. وعلى كل من يتحدث عن ذلك أن يترجمه إلى أفعال في بلاده. والجهود المبذولة حتى الآن في الجمهورية الفرنسية غير كافية لتحقيق هذا الهدف".

ورأى أن "على الدول المجاورة لألمانيا إحراز تقدم"، في إشارة إلى الهدف المعلن لدول حلف شمال الأطلسي بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، تحت ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ودعا فاديفول فرنسا إلى "ترشيد الإنفاق، لا سيما في القطاع الاجتماعي، لكي تحظى بالمرونة اللازمة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تعزيز قدرات أوروبا الدفاعية".

كما رفض دعوة الرئيس الفرنسي إلى تجميع الاقتراض الأوروبي اللازم لتمويل الاستثمارات الضخمة، مرددا بذلك موقف المستشار فريدريش ميرتس.

وقال إن "نسبة الـ 5% التي تعهدت بها دول الناتو تمثل التزامات إنفاق وطنية، وليست التزامات على المستوى الأوروبي".
وزير خارجية ألمانيا: إنفاق فرنسا على الدفاع غير كاف
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يفتتح القنصلية السورية في مدينة بون الألمانية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: ألمانيا تعتبر جهود فرنسا في مجال الإنفاق الدفاعي "غير كافية"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الألمانية: الإنفاق العسكري الروسي بلغ نحو 250 مليار يورو العام الماضي
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24

