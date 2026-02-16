وزير الخارجية الألمانية: إنفاق فرنسا على الدفاع غير كاف

قال الألماني يوهان فاديفول، إن ألمانيا تعتبر الجهود لزيادة الإنفاق العسكري وتعزيز السيادة الأوروبية "غير كافية".



أضاف :"يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستمرار، وبحق، عن تطلعاتنا إلى السيادة الأوروبية. وعلى كل من يتحدث عن ذلك أن يترجمه إلى أفعال في بلاده. والجهود المبذولة حتى الآن في الجمهورية الفرنسية غير كافية لتحقيق هذا الهدف".



ورأى أن "على الدول المجاورة لألمانيا إحراز تقدم"، في إشارة إلى الهدف المعلن لدول حلف شمال الأطلسي بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، تحت ضغوط الرئيس الأميركي .



ودعا فاديفول فرنسا إلى "ترشيد الإنفاق، لا سيما في القطاع الاجتماعي، لكي تحظى بالمرونة اللازمة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز قدرات الدفاعية".



كما رفض دعوة الرئيس الفرنسي إلى تجميع الاقتراض اللازم لتمويل الاستثمارات الضخمة، مرددا بذلك موقف المستشار فريدريش ميرتس.



وقال إن "نسبة الـ 5% التي تعهدت بها دول الناتو تمثل التزامات إنفاق وطنية، وليست التزامات على المستوى الأوروبي".

