تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
-2
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
وزير الخارجية الألمانية: إنفاق فرنسا على الدفاع غير كاف
Lebanon 24
16-02-2026
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
الألماني يوهان فاديفول، إن ألمانيا تعتبر الجهود
الفرنسية
لزيادة الإنفاق العسكري وتعزيز السيادة الأوروبية "غير كافية".
أضاف :"يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستمرار، وبحق، عن تطلعاتنا إلى السيادة الأوروبية. وعلى كل من يتحدث عن ذلك أن يترجمه إلى أفعال في بلاده. والجهود المبذولة حتى الآن في الجمهورية الفرنسية غير كافية لتحقيق هذا الهدف".
ورأى أن "على الدول المجاورة لألمانيا إحراز تقدم"، في إشارة إلى الهدف المعلن لدول حلف شمال الأطلسي بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، تحت ضغوط الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
ودعا فاديفول فرنسا إلى "ترشيد الإنفاق، لا سيما في القطاع الاجتماعي، لكي تحظى بالمرونة اللازمة لتحقيق الهدف
الرئيسي
المتمثل في تعزيز قدرات
أوروبا
الدفاعية".
كما رفض دعوة الرئيس الفرنسي إلى تجميع الاقتراض
الأوروبي
اللازم لتمويل الاستثمارات الضخمة، مرددا بذلك موقف المستشار فريدريش ميرتس.
وقال إن "نسبة الـ 5% التي تعهدت بها دول الناتو تمثل التزامات إنفاق وطنية، وليست التزامات على المستوى الأوروبي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية ألمانيا: إنفاق فرنسا على الدفاع غير كاف
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: إنفاق فرنسا على الدفاع غير كاف
16/02/2026 15:56:10
16/02/2026 15:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يفتتح القنصلية السورية في مدينة بون الألمانية
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يفتتح القنصلية السورية في مدينة بون الألمانية
16/02/2026 15:56:10
16/02/2026 15:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: ألمانيا تعتبر جهود فرنسا في مجال الإنفاق الدفاعي "غير كافية"
Lebanon 24
أ ف ب: ألمانيا تعتبر جهود فرنسا في مجال الإنفاق الدفاعي "غير كافية"
16/02/2026 15:56:10
16/02/2026 15:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستخبارات الألمانية: الإنفاق العسكري الروسي بلغ نحو 250 مليار يورو العام الماضي
Lebanon 24
الاستخبارات الألمانية: الإنفاق العسكري الروسي بلغ نحو 250 مليار يورو العام الماضي
16/02/2026 15:56:10
16/02/2026 15:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الفرنسية
الجمهوري
الأوروبي
جمهورية
الرئيسي
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر دراسة عن لقاحات "كورونا"... هل تُشكّل خطراً على الأطفال خلال الحمل؟
Lebanon 24
آخر دراسة عن لقاحات "كورونا"... هل تُشكّل خطراً على الأطفال خلال الحمل؟
08:48 | 2026-02-16
16/02/2026 08:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل يُصيب "إكس"
Lebanon 24
عطل يُصيب "إكس"
08:43 | 2026-02-16
16/02/2026 08:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر رسائل مشفّرة.. هكذا حشدت "حماس" عناصرها قبل هجوم 7 تشرين الأوّل
Lebanon 24
عبر رسائل مشفّرة.. هكذا حشدت "حماس" عناصرها قبل هجوم 7 تشرين الأوّل
08:30 | 2026-02-16
16/02/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار في بلدة القريا السوريّة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
Lebanon 24
إنفجار في بلدة القريا السوريّة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
08:26 | 2026-02-16
16/02/2026 08:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد عناصر "قسد"؟ بيان من "الداخلية" في سوريا
Lebanon 24
ما جديد عناصر "قسد"؟ بيان من "الداخلية" في سوريا
07:59 | 2026-02-16
16/02/2026 07:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعمل مع هؤلاء للقتال معه ضدّ إسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطانيّ
Lebanon 24
"حزب الله" يعمل مع هؤلاء للقتال معه ضدّ إسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطانيّ
10:00 | 2026-02-15
15/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه "العودة الحريرية" لكي لا تكون فولكلورية
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه "العودة الحريرية" لكي لا تكون فولكلورية
09:00 | 2026-02-15
15/02/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أم كامل" تسرق سماء بيروت.. أزيزٌ "ينخر" الرؤوس ولا يوفّر الخصوصيات
Lebanon 24
"أم كامل" تسرق سماء بيروت.. أزيزٌ "ينخر" الرؤوس ولا يوفّر الخصوصيات
13:00 | 2026-02-15
15/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:48 | 2026-02-16
آخر دراسة عن لقاحات "كورونا"... هل تُشكّل خطراً على الأطفال خلال الحمل؟
08:43 | 2026-02-16
عطل يُصيب "إكس"
08:30 | 2026-02-16
عبر رسائل مشفّرة.. هكذا حشدت "حماس" عناصرها قبل هجوم 7 تشرين الأوّل
08:26 | 2026-02-16
إنفجار في بلدة القريا السوريّة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
07:59 | 2026-02-16
ما جديد عناصر "قسد"؟ بيان من "الداخلية" في سوريا
07:53 | 2026-02-16
تفاصيل خطة استيطانية إسرائيلية جديدة.. هذه قصتها
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 15:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 15:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 15:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24