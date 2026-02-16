ردا على "إهانة" خامنئي.. نائب إيراني يمزق صورة لقادة أوروبيين

في رد فعل رمزي على إهانة لصورة المرشد الأعلى، علي خامنئي، قام مجتبى زارعي النائب في البرلمان عن المتشدد، الاثنين، بتمزيق صور بعض فيما هتف بقية النواب بشعارات تؤكد الولاء المطلق للقيادة ، تحت شعار: "خامنئي كوثر، وعدوه أبتر".



ووصف زارعي في مداخلة له وهو يحمل صورة قادة من بينها مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والنائبة الإيطالية إيزابيلا توالييري، البرلمان الأوروبي بـ"البرلمان الفاسد".

وأكد أن إهانة صورة المرشد كانت محاولة من الأوروبيين لإرسال رسالة للرئيس الأمريكي ، مضيفاً: " موطن الفاشية والنازية، وترامب وضع الأوروبيين الفاسدين جانباً، بينما نظيفة وثورية".



وأشار زارعي إلى أن "البرلمان الأوروبي الفاسد أراد تحريك ذيله أمام " وفق تعبيره. (إرم نيوز)