لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
ردا على "إهانة" خامنئي.. نائب إيراني يمزق صورة لقادة أوروبيين
Lebanon 24
16-02-2026
|
05:57
في رد فعل رمزي على إهانة
البرلمان
الأوروبي
لصورة المرشد الأعلى، علي خامنئي، قام مجتبى زارعي النائب في البرلمان
الإيراني
عن
التيار
المتشدد، الاثنين، بتمزيق صور بعض
القادة
الأوروبيين
فيما هتف بقية النواب بشعارات تؤكد الولاء المطلق للقيادة
الإيرانية
، تحت شعار: "خامنئي كوثر، وعدوه أبتر".
ووصف زارعي في مداخلة له وهو يحمل صورة قادة
الاتحاد الأوروبي
من بينها مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والنائبة الإيطالية إيزابيلا توالييري، البرلمان الأوروبي بـ"البرلمان الفاسد".
وأكد أن إهانة صورة المرشد كانت محاولة من الأوروبيين لإرسال رسالة للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، مضيفاً: "
أوروبا
موطن الفاشية والنازية، وترامب وضع الأوروبيين الفاسدين جانباً، بينما
إيران
نظيفة وثورية".
وأشار زارعي إلى أن "البرلمان الأوروبي الفاسد أراد تحريك ذيله أمام
ترامب
" وفق تعبيره. (إرم نيوز)
