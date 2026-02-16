تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ردا على "إهانة" خامنئي.. نائب إيراني يمزق صورة لقادة أوروبيين

Lebanon 24
16-02-2026 | 05:57
A-
A+
ردا على إهانة خامنئي.. نائب إيراني يمزق صورة لقادة أوروبيين
ردا على إهانة خامنئي.. نائب إيراني يمزق صورة لقادة أوروبيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في رد فعل رمزي على إهانة البرلمان الأوروبي لصورة المرشد الأعلى، علي خامنئي، قام مجتبى زارعي النائب في البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، الاثنين، بتمزيق صور بعض القادة الأوروبيين فيما هتف بقية النواب بشعارات تؤكد الولاء المطلق للقيادة الإيرانية، تحت شعار: "خامنئي كوثر، وعدوه أبتر".

ووصف زارعي في مداخلة له وهو يحمل صورة قادة الاتحاد الأوروبي من بينها مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والنائبة الإيطالية إيزابيلا توالييري، البرلمان الأوروبي بـ"البرلمان الفاسد".
 
وأكد أن إهانة صورة المرشد كانت محاولة من الأوروبيين لإرسال رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفاً: "أوروبا موطن الفاشية والنازية، وترامب وضع الأوروبيين الفاسدين جانباً، بينما إيران نظيفة وثورية".

وأشار زارعي إلى أن "البرلمان الأوروبي الفاسد أراد تحريك ذيله أمام ترامب" وفق تعبيره. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيزابيلا توفاليري تمزق صورة خامنئي احتجاجًا في البرلمان الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية خطأ استراتيجي وإهانة للأمة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الإيراني يعلن جيوش دول أوروبية "إرهابية" ردا على قرارهم من الحرس الثوري
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف "غوغل" عن خامنئي؟ شخصية إيرانية تسبقهُ في "الشعبية"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

دونالد ترامب

الأوروبيين

الإيرانية

البرلمان

الإيراني

الأوروبي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2026-02-16
Lebanon24
08:43 | 2026-02-16
Lebanon24
08:30 | 2026-02-16
Lebanon24
08:26 | 2026-02-16
Lebanon24
07:59 | 2026-02-16
Lebanon24
07:53 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24