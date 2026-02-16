تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

عنوانها "التحكم الذكي".. "مناورات إيرانية" في مضيق هرمز

Lebanon 24
16-02-2026 | 06:25
عنوانها التحكم الذكي.. مناورات إيرانية في مضيق هرمز
عنوانها التحكم الذكي.. مناورات إيرانية في مضيق هرمز photos 0
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، الإثنين، بانطلاق المناورات المركبة والمكثفة والهادفة تحت اسم "‌التحكم ‌الذكي في مضيق هرمز".


وتنفذ هذه المناورات القوات البحرية التابعة للحرس بإشراف ومتابعة ميدانية من القيادة العامة للحرس الثوري بقيادة اللواء محمد باكپور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.


وتتضمن الأهداف الرئيسية لهذه المناورات تقييم جاهزية الوحدات المشاركة، واستعراض سيناريوهات مواجهة التهديدات المحتملة، والاستفادة الذكية من المزايا الجيوسياسية الإيرانية.
 

وتتركز التدريبات المعلوماتية والعملياتية للوحدات المشاركة في هذه المناورات على التصدي السريع والحاسم والشامل من قبل قوات الحرس الثوري العملياتية للمخططات المعادية للأمن في البحر.


وتأتي هذه المناورات في الوقت الذي تستعد فيه إيران لإجراء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، الثلاثاء في جنيف.


واستأنفت الدولتان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر لحل النزاع المستمر منذ عقود بشأن برنامج طهران النووي وتجنب مواجهة عسكرية جديدة.
وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يطلق مناورات في مضيق هرمز بهدف متابعة جاهزية الوحدات
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني: لا مناورات للحرس الثوري في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني: لنا سيطرة ذكية وكاملة على مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ"رويترز": لم يصدر إعلان رسمي من الحرس الثوري عن إجراء مناورات عسكرية في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

القوات البحرية

الحرس الثوري

اللواء محمد

المعلوماتية

مضيق هرمز

الإيرانية

الإيراني

Lebanon24
08:48 | 2026-02-16
Lebanon24
08:43 | 2026-02-16
Lebanon24
08:30 | 2026-02-16
Lebanon24
08:26 | 2026-02-16
Lebanon24
07:59 | 2026-02-16
Lebanon24
07:53 | 2026-02-16
