عنوانها "التحكم الذكي".. "مناورات إيرانية" في مضيق هرمز

أفادت وكالة "فارس" ، الإثنين، بانطلاق المناورات المركبة والمكثفة والهادفة تحت اسم "‌التحكم ‌الذكي في ".





وتنفذ هذه المناورات التابعة للحرس بإشراف ومتابعة ميدانية من القيادة العامة للحرس الثوري بقيادة باكپور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.





وتتضمن الأهداف الرئيسية لهذه المناورات تقييم جاهزية الوحدات المشاركة، واستعراض سيناريوهات مواجهة التهديدات المحتملة، والاستفادة الذكية من المزايا الجيوسياسية الإيرانية.



وتتركز التدريبات والعملياتية للوحدات المشاركة في هذه المناورات على التصدي السريع والحاسم والشامل من قبل قوات العملياتية للمخططات المعادية للأمن في البحر.





وتأتي هذه المناورات في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع ، الثلاثاء في .





واستأنفت الدولتان المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر لحل النزاع المستمر منذ عقود بشأن برنامج وتجنب مواجهة عسكرية جديدة.