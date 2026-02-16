تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"إيران ستزرع الألغام".. خبير عسكري يتحدث عما تشهده المنطقة

Lebanon 24
16-02-2026 | 06:54
"إيران ستزرع الألغام".. خبير عسكري يتحدث عما تشهده المنطقة
إيران ستزرع الألغام.. خبير عسكري يتحدث عما تشهده المنطقة photos 0
نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً قال فيه إنَّ التحركات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، تُظهر أن واشنطن تمارس سياسة ضغطٍ كبيرة، مشيرة إلى أنَّ إيران في الوقت نفسه تقوم بإعداد خطّة دفاع.
 

ونقل التقرير عن الخبير العسكري والاستراتيجي حام كريم الفلاحي قوله إنّ "مسرح العمليات يتمدّ من البحر المتوسط مروراً بالبحر الأحمر وصولاً إلى الخليج العربي"، مشيراً إلى أنَّ "الحشد الأميركي يضمّ حاملة طائرات ومدمرات، إضافة لمقر الأسطول الخامس في البحرين، فيما تتواجدُ قوات برية تقارب 40 ألف عسكري أمريكي في المنطقة".
 

وأوضح أن وصول حاملة طائرات أخرى بحلول منتصف آذار المقبل سيشكل حشداً جوياً وبحرياً كبيراً، مؤكداً أن تحريك أكثر من 150 طائرة نقل عسكرية من نوع "سي 17″ و"سي 5" يعطي دلالات إستراتيجية على استعداد أميركي للتصعيد.
 

وفي ما يتعلق بالخطة الإيرانية المحتملة، أوضح الفلاحي أنها تمر بمراحل متعددة، تبدأ المرحلة الأولى باحتواء الضربة الأميركية، تليها مرحلة إغراق الصواريخ والطائرات المسيرة، وصولاً لمرحلة استخدام الحلفاء في المنطقة، وانتهاء بمرحلة الخنق الاقتصادي عبر إغلاق مضيق هرمز وباب المندب.
 

وأشار الفلاحي إلى أن إيران قد تلجأ لزرع الألغام أو استهداف القطع البحرية في هذه المضائق الحيوية، مشدداً على أن هذا السيناريو سيشكل تحدياً كبيراً لواشنطن التي تسعى لإبقاء الممرات المائية مفتوحة لضمان تدفق النفط للأسواق العالمية.

