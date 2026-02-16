تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في غرفة فندق في أثينا.. العثور على جثة منتجة إسرائيلية

Lebanon 24
16-02-2026 | 06:53
A-
A+
في غرفة فندق في أثينا.. العثور على جثة منتجة إسرائيلية
في غرفة فندق في أثينا.. العثور على جثة منتجة إسرائيلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عثرت الشرطة اليونانية على منتجة مسلسل الجاسوسية الإسرائيلي الشهير "طهران" متوفاة في غرفة فندق في أثينا، وبدأت تحقيقاً في الحادث.

ووُجدت جثة المنتجة دانا إيدن (52 عاماً)، الأحد، بعد تعذر التواصل معها من قبل أحد أقاربها.

وأفادت الشرطة بأن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمالية انتحارها، استناداً إلى الأدلة والشهادات المتوفرة.

وعثر المحققون على عبوات أدوية في مكان الحادث، وسجل الطبيب الشرعي وجود كدمات على رقبة إيدن. 
 
وأصدرت شركة الإنتاج "دونا وشولا برودكشنز" بياناً جاء فيه: "نود التأكيد على أن الشائعات حول وفاة جنائية أو ذات دوافع قومية غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس"، داعيةً وسائل الإعلام والجمهور إلى الامتناع عن نشر مزاعم غير مثبتة.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن إيدن كانت في اليونان لتصوير الموسم الرابع من المسلسل. (العربية)
 
المنتجة <a class='entities-links' href='/entity/1560652605/الإسرائيلية-دانا/ar/1?utm_term=PublicFigures-الإسرائيلية-دانا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الإسرائيلية-دانا&id=109725&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=الإسرائيلية دانا إيدن" style="width: 100%; height: 100%;" />
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"مليون دولار" مجرد عربون.. هل تحجز غرفتك في أول فندق على القمر؟
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على محيط فندق المشتل شمال غربي مدينة غزة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جرفتها مياه النهر.. العثور على جثة امرأة سورية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: العثور على جثة غويلي إنجاز غير مسبوق وكما وعدتكم أعدنا الجميع
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 15:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

الإسرائيلية دانا

وسائل الإعلام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اليونانية

راديو كان

إسرائيل

اليونان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2026-02-16
Lebanon24
08:43 | 2026-02-16
Lebanon24
08:30 | 2026-02-16
Lebanon24
08:26 | 2026-02-16
Lebanon24
07:59 | 2026-02-16
Lebanon24
07:53 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24