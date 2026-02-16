في غرفة فندق في أثينا.. العثور على جثة منتجة إسرائيلية

عثرت الشرطة على منتجة مسلسل الجاسوسية الشهير " " متوفاة في غرفة فندق في ، وبدأت تحقيقاً في الحادث.



ووُجدت جثة المنتجة دانا إيدن (52 عاماً)، الأحد، بعد تعذر التواصل معها من قبل أحد أقاربها.



وأفادت الشرطة بأن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمالية انتحارها، استناداً إلى الأدلة والشهادات المتوفرة.



وعثر المحققون على عبوات أدوية في مكان الحادث، وسجل الطبيب الشرعي وجود كدمات على رقبة إيدن.

وأصدرت شركة الإنتاج "دونا وشولا برودكشنز" بياناً جاء فيه: "نود التأكيد على أن الشائعات حول وفاة جنائية أو ذات دوافع قومية غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس"، داعيةً والجمهور إلى الامتناع عن نشر مزاعم غير مثبتة.



وذكرت هيئة البث العامة (راديو كان) أن إيدن كانت في لتصوير الموسم الرابع من المسلسل. (العربية)

الإسرائيلية دانا إيدن" style="width: 100%; height: 100%;" /> الإسرائيلية دانا إيدن" style="width: 100%; height: 100%;" />