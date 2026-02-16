كوريا الشمالية تخترق "شركات أميركية".. تقرير يسردُ القصة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تفاصيل غير مسبوقة عن آلية عمل شبكة كورية شمالية متخصصة في انتحال الهويات والحصول على وظائف تقنية عن بُعد داخل شركات أميركية وعالمية.

وقالت الصحيفة إن هذه الشبكة حققت مئات الملايين من الدولارات لمصلحة نظام كيم جونغ أون، مستندة إلى مصدر محوري اسمه أنطون كول، وهو مهندس برمجيات شمالي انشق حديثاً، يصف كيف جرى تجنيده مبكراً ضمن نخبة رقمية أُعدت بعناية للعمل خارج البلاد.



زيقول كو إن "الهدف كان واضحاً وهو جلب العملة الصعبة بأي وسيلة"، موضحاً أن كانت هي "الجائزة الكبرى" نظراً لارتفاع الأجور وسهولة الاختراق خلال ذروة العمل عن بُعد.





وكان كو أحد أعضاء فريق يضم نخبة من عملاء كوريا الشمالية السيبرانيين، جرى تحديدهم وتدريبهم وإيفادهم إلى الخارج من قِبل نظام كيم جونغ أون. وكان يراسل يوميا عشرات ، حين بلغ العمل عن بُعد ذروته خلال جائحة كوفيد-19.





وبدأت الحكاية من غرف مكدَّسة في ، حيث يعيش نخبة من مبرمجي كوريا الشمالية تحت رقابة صارمة، منتحلين شخصيات أمريكية وغربية لاختراق سوق العمل التقني.





وهؤلاء "المحاربون الرقميون" - كما تصفهم مراسلة الصحيفة - ليسوا مجرد قراصنة يسعون للتخريب، بل هم عمال مهرة يتقنون لغات البرمجة والتحايل.





ونجح هؤلاء العملاء بالفعل في التسلل إلى مئات الشركات المدرَجة في قائمة تصنيفات مجلة "فورتشن" السنوية لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات.





ووفقاً للتحقيق الصحفي، فإن الهدف الأسمى لهذه العمليات هو توليد العملة الصعبة التي يحتاج إليها نظام كيم جونغ أون بشدة لمواجهة الدولية.





وبحسب تقديرات قسم الأمن السيبراني (مانديانت) التابع لشركة غوغل، تمكن هؤلاء العملاء من التسلل إلى مئات الشركات الكبرى، بينما قدَّر تحالف دولي - بقيادة ويضم 11 دولة - العائدات بنحو 800 مليون دولار في عام واحد.





وسعى هؤلاء العملاء إلى تعزيز مصداقيتهم لدى أصحاب العمل من خلال دفع أموال لأميركيين لاستضافة ما تُعرف بـ"مزارع الحواسيب المحمولة"، حيث تُشحن أجهزة الشركة إلى داخل الولايات المتحدة ثم تُستخدم عن بُعد من قِبل الكوريين الشماليين، ليظهروا وكأنهم موظفون مقيمون داخل البلاد.





وأوضحت الصحيفة أن معظم هذه العمليات تُدار من الصين وروسيا لتفادي تتبُّع المصدر.





وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن 4 مواطنين أمريكيين أقرّوا بالذنب لمساعدتهم عمّال تقنية كوريين شماليين على الاحتفاظ بوظائف في أكثر من 136 شركة أميركية.





ونقلت الصحيفة عن نام بادا رئيس مجموعة "بسكور" الحقوقية - ومقرها في سول - أن النظام الكوري يستولي على ما يصل إلى 90% من دخل هؤلاء العمّال، مضيفا أن عددا قليلا من عمّال تقنية المعلومات يمكنهم تمويل صاروخ بسهولة.





ورغم الامتيازات النسبية في الخارج -من كهرباء مستقرة إلى طعام أفضل- فقد كان العملاء الكوريون الشماليون يخضعون لمراقبة صارمة وإعادة تثقيف دورية في بيونغ يانغ.





اليوم، وبعد فراره من وطنه، يعيش كو حياة مرهقة أيضا في كوريا الجنوبية، حيث يعمل في مجال تقنية المعلومات، ويجد سعادته في هدوء منزله، ويتساءل أحيانا عن مصير رفاقه السابقين.