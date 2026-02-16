لوكاشينكو: ترامب تراجع عن ضم غرينلاند

قال الرئيس البيلاروسي ، اليوم الاثنين، إن تراجع عن فكرة ضم غرينلاند إلى ، وفق وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسية.



وأضاف لوكاشينكو، خلال لقائه في مينسك، للاتحاد البيلاروسي- الروسي، غلازييف: "نفهم قلقهم بشأن غرينلاند. خاصة أنهم (الولايات المتحدة) كانوا قادرين على الاستثمار بشكل جيد في غرينلاند. لكن ما الذي تسبب فيه هذا الأسلوب؟ أثار رفضًا واسعًا".



وأوضح لوكاشينكو أنه "حتى داخل ، يرى أغلب السكان أنهم لا يريدون ذلك".

وتابع: "رغم أن الشعب الأمريكي يتكون من أشخاص أشداء، تعرفون كيف تشكلت هذه الأمة.. لم يأتِ إلى هناك أشخاص عاديون من ، بل أشخاص مصممون على الكفاح وغيرهم. ومع ذلك قالوا: لا، هذا غير مقبول. واصطدموا بأوروبا، ناهيك عن الدنمارك وغيرها. وأنا أرى أن تراجع". (إرم نيوز)