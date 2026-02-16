تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لوكاشينكو: ترامب تراجع عن ضم غرينلاند

Lebanon 24
16-02-2026 | 07:44
لوكاشينكو: ترامب تراجع عن ضم غرينلاند
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن فكرة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، وفق وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسية.

وأضاف لوكاشينكو، خلال لقائه في مينسك، وزير الدولة للاتحاد البيلاروسي- الروسي، سيرغي غلازييف: "نفهم قلقهم بشأن غرينلاند. خاصة أنهم (الولايات المتحدة) كانوا قادرين على الاستثمار بشكل جيد في غرينلاند. لكن ما الذي تسبب فيه هذا الأسلوب؟ أثار رفضًا واسعًا".

وأوضح لوكاشينكو أنه "حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يرى أغلب السكان أنهم لا يريدون ذلك". 
 
وتابع: "رغم أن الشعب الأمريكي يتكون من أشخاص أشداء، تعرفون كيف تشكلت هذه الأمة.. لم يأتِ إلى هناك أشخاص عاديون من أوروبا، بل أشخاص مصممون على الكفاح وغيرهم. ومع ذلك قالوا: لا، هذا غير مقبول. واصطدموا بأوروبا، ناهيك عن الدنمارك وغيرها. وأنا أرى أن دونالد تراجع". (إرم نيوز)
ترامب عن غرينلاند: نتحدث عن ضمّ وليس اتفاقاً قصير المدى
النروج: مساعي ضم غرينلاند أغرقت الناتو بأعمق أزماته
وزير الخزانة الاميركي: واشنطن لن تتخلى عن ضم غرينلاند.. والعملية ليست مثل ضم القرم
ترامب عن غرينلاند: سنحصل على كل ما نريده
الولايات المتحدة الأمريكية

ألكسندر لوكاشينكو

الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

وزير الدولة

الأمريكية

دونالد

