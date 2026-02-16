تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16-02-2026 | 07:49
تحذيرات... هل يتحضّر الحوثيون لاجتياح إسرائيل بريّاً؟
تحذيرات... هل يتحضّر الحوثيون لاجتياح إسرائيل بريّاً؟ photos 0
ذكر موقع "إرم نيوز" أن إنذارات استخباراتية في تل أبيب كشفت تأهب الحوثيين لاجتياح العمق الإسرائيلي برًّا، وتكرار سيناريو أحداث 7 تشرين الأول لعام 2023 في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أنه "في ضوء تقاطر الإنذارات، أصدر رئيس الاستخبارات العسكرية، شلومي بيندر، تعليمات بتوسيع نطاق الأفراد المشاركين في بناء صورة شاملة عن الحوثيين، والتحقق من صحة نموذج الإنذارات، وبناء قاعدة بيانات واسعة النطاق للأهداف المتعلقة بكبار المسؤولين والعملاء والبنى التحتية الإرهابية في اليمن" وفق تعبيره.

ونقل الموقع عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله، إن "إسرائيل حصلت مؤخرًا على مقاطع فيديو للحوثيين، تظهر تلقي عناصرهم تدريبات محاكاة على مداهمة مواقع عسكرية ومستوطنات في العمق الإسرائيلي، على غرار أحداث 7 تشرين الأول لعام 2023، في محاولة لشن غارات على الجنود والمدنيين".
 
وأضاف المسؤول الأمني: "لا أحد يستهين بنوايا الحوثيين وقدراتهم، ونحن نستعد وفقًا لذلك".

وتماشيًا مع التهديد الملموس من جانب الحوثيين، قام كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي بجولات في المناطق الحدودية البحرية والبرية، لدراسة أساليب العمل على حماية المجال الإسرائيلي، ودمج الجهود المشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، والموساد، والشرطة، وحرس الحدود.

وفي ختام مراحل التخطيط المتقدمة وتقييمات الوضع، تقرَّر إجراء سلسلة من التدريبات في المناطق الحدودية للاستجابة لمجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك سيناريو المباغتة، الذي ينطوي على عبور المجال البحري باتجاه إيلات، أو محاولات اختراق الحدود الإسرائيلية من أي مكان آخر، بحسب تعبير الموقع الإسرائيلي.
 
 
 
 
 
