تفاصيل خطة استيطانية إسرائيلية جديدة.. هذه قصتها

كشفت صحيفة " " عن تفاصيل خطة استيطانية جديدة يجري الدفع بها قدما في مستوطنة آدم.



وتشير معطيات الخطة إلى أن المشروع يتجاوز هدف "توسيع المستوطنة" المعلن رسميا، ليصل إلى توسيع مساحة السيطرة الإسرائيلية على إلى ما بعد حدود عام 1967، في خطوة تُعَد الأولى من نوعها منذ حرب الأيام الستة.



وبحسب التقرير ، فإن الخطة تتضمن بناء مئات الوحدات السكنية على أراضٍ تقع على مسافة من مستوطنة آدم -ولا يتوفر لها حاليا وصول مباشر من داخل المستوطنة- رغم أن مقترحات سابقة تناولت إمكانية إنشاء جسر يربط الموقع بالمستوطنة.



وأوضحت الصحيفة أن البناء في المنطقة المخصَّصة سيؤدي إلى خلق تواصل إقليمي داخل القدس، ويُعَد عمليا توسعا لحي النبي يعقوب، على أن يُخصَّص المشروع -وفق المخطط- للسكان الحريديم.





كذلك، أشارت إلى أن طريق الوصول إلى المشروع سينطلق من حي النبي يعقوب ويعود إليه، بما يعني فعليا توسيع نطاق نفوذ بلدية القدس ليشمل أراضي جديدة، وهو تطور لم تشهده المدينة منذ عام 1967.



ووفق تقديرات نقلتها الصحيفة، فإن التغييرات التي قادها في آليات العمل المتعلقة بالبناء في قد تتيح تنفيذ الخطة خلال بضع سنوات فقط، من خلال اعتماد مسارات سريعة للتصديق على مخططات البناء، بدلا من الإجراءات البيروقراطية الطويلة المعمول بها سابقا.



ولفت التقرير إلى أن هذه الخطة تأتي في سياق سلسلة قرارات اتخذها المصغر (الكابينت) بشأن مناطق " والسامرة" (الضفة الغربية) إلى جانب التصديق الحكومي الأخير على استئناف تسجيل الأراضي في تلك المناطق باسم الدولة، للمرة الأولى منذ عام 1967.



