ما جديد عناصر "قسد"؟ بيان من "الداخلية" في سوريا

أعلنت أن مراكز التسوية للعناصر المنتسبين سابقاً إلى "قوات " (قسد) في عدة محافظات ستتوقف عن استقبال الطلبات اعتباراً من 1 آذار المقبل.



وذكرت الوزارة أنه "يُطلب من جميع المعنيين المبادرة إلى مراجعة المراكز المختصة في المحافظات المذكورة قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لتسوية أوضاعهم والحصول على الوثائق التي تساعد في استكمال الإجراءات القانونية".



وأكدت الوزارة أن القرار يأتي "سعياً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عموماً".





