تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عبر رسائل مشفّرة.. هكذا حشدت "حماس" عناصرها قبل هجوم 7 تشرين الأوّل

Lebanon 24
16-02-2026 | 08:30
A-
A+
عبر رسائل مشفّرة.. هكذا حشدت حماس عناصرها قبل هجوم 7 تشرين الأوّل
عبر رسائل مشفّرة.. هكذا حشدت حماس عناصرها قبل هجوم 7 تشرين الأوّل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر كموقع "إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي كشف، اليوم الإثنين، تفاصيل الرسالة التي تلقاها عناصر "النخبة" في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، قبل تنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول لعام 2023.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن عناصر النخبة في حماس تلقوا رسالة مشفرة عبارة عن رموز تعبيرية (إيموجي)، للإيذان ببدء الهجوم وتنفيذ مراحله المتزامنة.

وقالت القناة الإسرائيلية: "رصد الجيش في هواتف مسلحي النخبة التي صودرت يوم الهجوم، رموزًا تعبيرية استُخدمت في المرتين السابقتين اللتين حاولت فيهما حماس شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل".
 
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد في مرتين خلال أيلول عام 2022 ونيسان عام 2023، استخدام هذه الرموز التعبيرية قبل محاولة حماس شن هجوم على إسرائيل.

وأضافت: "خلص الجيش الإسرائيلي إلى أن نفس سلسلة الرموز التعبيرية كانت الاسم الرمزي لهجوم السابع من تشرين الأول".

ووفق القناة الإسرائيلية "لم تُنفّذ حماس خطتها بسبب خلافات داخلية، ويعترف الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن يتوقع محاولتها تنفيذ هجوم واسع النطاق وتنفيذ خطة سور أريحا في السابق أيضًا".

وقالت إنه عند وصول الرموز التعبيرية إلى مسلحي "النخبة" في حماس، كان ذلك إشارة بأنه عليهم التحرك والتزود بالمعدات، واستبدال  (SIM) شرائح الاتصال الفلسطينية، بأخرى إسرائيلية لاستخدامها داخل المستوطنات الإسرائيلية.
 
كما أنه بمجرد استلام هذه الرموز، فإن عناصر من حماس باشروا تشغيل منظومات الأنفاق، والتجمع في بعض المناطق من أجل بدء الهجوم.

وحول عدم استنفار الجيش الإسرائيلي بعد تفعيل مئات شرائح الاتصالات الإسرائيلية بشكل متزامن داخل قطاع غزة، قالت القناة: "لم يتم استدعاء رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق، رونين بار، بسبب معلومات تتعلق بشرائح SIM، بل بسبب معلومات أخرى".

وأضافت أنه "ووفقًا لمصادر في المؤسسة الأمنية، فإن تفعيل الهواتف بشرائح SIM إسرائيلية قد حدث سابقًا، ولم يُشكل حينها أي تهديد أمني، مما جعل كبار المسؤولين الأمنيين أقل تشككًا في هذه المعلومات مقارنةً بغيرها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع "واللا" الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أمنية: الحوثيون يتدرّبون على اقتحام بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية في سيناريو يحاكي هجوم 7 تشرين الاول
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تصدق على تشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يفلت من المسؤولية وهذا هدفه الأساسي من قانون لجنة التحقيق في هجوم 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف تناقض نتنياهو... هل كان على علم بهجوم 7 تشرين الأوّل؟
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24

كتائب القسام

الأمن العام

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

المستوطنات

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:26 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-02-16
Lebanon24
11:26 | 2026-02-16
Lebanon24
10:42 | 2026-02-16
Lebanon24
10:30 | 2026-02-16
Lebanon24
10:13 | 2026-02-16
Lebanon24
09:56 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24