Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إنفجار في بلدة القريا السوريّة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
16-02-2026 | 08:26
إنفجار في بلدة القريا السوريّة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
إنفجار في بلدة القريا السوريّة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟ photos 0
أفادت الإخبارية السوريّة، عن إنفجار سيارة مُحمّلة بأسلحة وذخائر في بلدة القريا جنوب محافظة السويداء، قرب ضريح سلطان باشا الأطرش.
 
 
وأشارت المعلومات الأوليّة بحسب القناة السوريّة، إلى وقوع إصابات.
 
 
 
 
