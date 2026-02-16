السعودية تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة لما تسميها "أملاك الدولة"

أعربت ، الاثنين، عن إدانة قرار سلطات بتحويل أراضي إلى ما تسميها "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض المحتلة، وإن قرار بشأن الضفة يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار.



وأضاف بيان الخارجية السعودية أن قرار إسرائيل يهدف لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة.



كما أضافت الخارجية السعودية أن قرار إسرائيل بشأن الضفة يقوض حل الدولتين، وأن القرار الإسرائيلي غير القانوني يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، ويمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها الشرقية. (العربية)

