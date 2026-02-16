تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
السعودية تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة لما تسميها "أملاك الدولة"
Lebanon 24
16-02-2026
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت
وزارة الخارجية
السعودية
، الاثنين، عن إدانة
المملكة
قرار سلطات
الاحتلال
الإسرائيلي
بتحويل أراضي
الضفة الغربية
إلى ما تسميها "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض
الفلسطينية
المحتلة، وإن قرار
إسرائيل
بشأن الضفة يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وأضاف بيان الخارجية السعودية أن قرار إسرائيل يهدف لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة.
كما أضافت الخارجية السعودية أن قرار إسرائيل بشأن الضفة يقوض حل الدولتين، وأن القرار الإسرائيلي غير القانوني يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، ويمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها
القدس
الشرقية. (العربية)
