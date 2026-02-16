تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السعودية تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة لما تسميها "أملاك الدولة"

Lebanon 24
16-02-2026 | 09:02
A-
A+
السعودية تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة لما تسميها أملاك الدولة
السعودية تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة لما تسميها أملاك الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعربت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميها "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإن قرار إسرائيل بشأن الضفة يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وأضاف بيان الخارجية السعودية أن قرار إسرائيل يهدف لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة.

كما أضافت الخارجية السعودية أن قرار إسرائيل بشأن الضفة يقوض حل الدولتين، وأن القرار الإسرائيلي غير القانوني يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، ويمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. (العربية) 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأردن يدين قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى "أملاك دولة"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة "باطل"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندين قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة"
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: ندين قرار إسرائيل بتحويل أراض في الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" ونعده استمرارا للانتهاكات الصارخة للقوانين والقرارات الدولية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الاحتلال

إسرائيل

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:45 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:26 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:45 | 2026-02-16
Lebanon24
11:38 | 2026-02-16
Lebanon24
11:26 | 2026-02-16
Lebanon24
10:42 | 2026-02-16
Lebanon24
10:30 | 2026-02-16
Lebanon24
10:13 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24