في العراق... قتل والده الاستاذ الجامعيّ ومن ثمّ انتحر

شهدت محافظة النجف ، جريمة مروّعة، بعدما أقدم شاب على قتل والده الأستاذ الجامعيّ طعناً، داخل منزله، ومن ثمّ أنهى حياته منتحراً.



وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات، اتضح أن الفاعل هو إبن الضحيّة، الذي أقدم على الانتحار لاحقاً. (ارم نيوز)