لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
بعد خسائره... هذا ما يقوم به "داعش" لتجنيد منتسبين جدد حول العالم
Lebanon 24
16-02-2026
|
09:16
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ خبراء أمنيين حذّروا من تصاعد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في الفضاء الإلكتروني حيث يسعى لتعويض خسارته الإقليمية عبر تجنيد منتسبين جدد في مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي
العراقي
مخلد حازم، أن التنظيم انتقل من نموذج التجنيد التقليدي القائم على البيعة العلنية والحضور المباشر في المناطق الخاضعة لسيطرته، إلى استراتيجية إلكترونية معقدة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة للتواصل الخفي.
وأوضح حازم أن التنظيم يستغل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في
الدول الأوروبية
، مستهدفا الشباب من خلال خطاب دعائي يركز على قضايا التهميش والبطالة والاغتراب الفكري، قبل إخضاعهم لبرامج "غسيل دماغ" منهجية تشمل مواد أيديولوجية متطرفة ودورات افتراضية متخصصة.
وشدد على أن مواجهة هذا التحول الرقمي تتطلب أكثر من الحلول العسكرية التقليدية، مؤكدا الحاجة إلى استراتيجيات تقنية واستخباراتية متقدمة، إلى جانب معالجة الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية التي يستثمرها التنظيم في دعايته. (روسيا اليوم)
