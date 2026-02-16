تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
زامير يعلن 2026 عام "الهجوم الأكبر".. هل تشتعل الجبهات الخمس معاً؟
Lebanon 24
16-02-2026
|
11:38
أكد رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
، أيال زامير، أن العام الجاري 2026 سيبقى موسوماً بوتيرة عملياتية هجومية عالية، موضحاً خلال حوار أجراه مع قادة ألوية الاحتياط أن الجيش ينخرط حالياً في معركة واسعة النطاق تهدف إلى إضعاف التهديدات وتحقيق الحسم مع الأعداء على خطوط التماس.
وشدد زامير على أن التجربة الميدانية الأخيرة أثبتت المركزية القصوى لألوية الاحتياط باعتبارها جزءاً أساسياً من النواة العملياتية للجيش، مشيراً إلى أن العمل جارٍ ضمن الخطة المتعددة السنوات المعروفة باسم "حوشن" لتعزيز قوة المناورة البرية عبر زيادة القدرة الهجومية وتطوير الأنظمة الروبوتية ورفع جاهزية مخازن الطوارئ.
وفي سياق هذا التوجه العسكري، تواصل
إسرائيل
عملياتها في
قطاع غزة
عبر غارات جوية وعمليات برية متقطعة تستهدف تفكيك القدرات العسكرية للفصائل، وهو ما أدى إلى دمار واسع وأزمة إنسانية حادة، بالتوازي مع اشتباكات يومية وقصف متبادل على الجبهة الشمالية مع
حزب الله
يبقي المنطقة في حالة توتر دائم خشية اندلاع حرب شاملة.
ويمتد هذا التصعيد ليشمل الساحة
السورية
التي تشهد توغلات وضربات متكررة تستهدف مواقع القوات السورية تحت ذريعة منع نقل الأسلحة، رغم أن أغلب تلك الهجمات تطال مواقع لا ترتبط بتنسيق عسكري مع طهران، وذلك فيما تسميه تل أبيب سياسة "المعركة بين الحروب".
كما ينسحب الاستنفار الإسرائيلي ليشمل رصد التهديدات بعيدة المدى من اليمن والعراق، حيث أبدت جماعة أنصار الله وفصائل عراقية استعدادها لاستهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات، ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي لرفع جهوزيته بالتنسيق مع
الولايات المتحدة
.
وفي قلب هذا المشهد المتفجر، يبرز التوتر المباشر مع
إيران
كأخطر جبهات الصراع، حيث تسعى إسرائيل لتقويض الترسانة الصاروخية والبرنامج النووي
الإيراني
، في حين تحذر طهران من أن أي استهداف مباشر لأراضيها سيواجه برد حاسم، مؤكدة استمرار دعمها لما تصفه بقوى
المقاومة
في المنطقة.
عام على احتجاجات "جيل زد": هل يستطيع الشباب إحداث التغيير في عام 2026؟
Lebanon 24
عام على احتجاجات "جيل زد": هل يستطيع الشباب إحداث التغيير في عام 2026؟
17/02/2026 01:14:21
17/02/2026 01:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتألق الفضة عام 2026 بعد أن عاشت "عصرها الذهبي"؟
Lebanon 24
هل تتألق الفضة عام 2026 بعد أن عاشت "عصرها الذهبي"؟
17/02/2026 01:14:21
17/02/2026 01:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زامير يأمر بالاستعداد لعمليات هجومية شاملة على كافة الجبهات
Lebanon 24
زامير يأمر بالاستعداد لعمليات هجومية شاملة على كافة الجبهات
17/02/2026 01:14:21
17/02/2026 01:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"تيار المستقبل" يعلن شعار ذكرى "14 شباط" لعام 2026
Lebanon 24
"تيار المستقبل" يعلن شعار ذكرى "14 شباط" لعام 2026
17/02/2026 01:14:21
17/02/2026 01:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
Lebanon 24
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
17:37 | 2026-02-16
16/02/2026 05:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
Lebanon 24
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
16:26 | 2026-02-16
16/02/2026 04:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
Lebanon 24
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
16:00 | 2026-02-16
16/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
Lebanon 24
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
15:53 | 2026-02-16
16/02/2026 03:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
Lebanon 24
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
15:43 | 2026-02-16
16/02/2026 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
17:37 | 2026-02-16
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
16:26 | 2026-02-16
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
16:00 | 2026-02-16
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
15:53 | 2026-02-16
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
15:43 | 2026-02-16
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
14:15 | 2026-02-16
العراق ينفي صحة قائمة جنسيات سجناء داعش
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 01:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 01:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 01:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
