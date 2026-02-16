تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في شوارع أوروبا.. هل بدأت "فاغنر" بتنفيذ "انتقام الكرملين" من الناتو؟
Lebanon 24
16-02-2026
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مسؤولون في الاستخبارات الغربية عن تحول شبكة التجنيد والترويج التابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية إلى قناة رئيسية يعتمد عليها الكرملين لشن هجمات وتدبير عمليات تخريبية داخل الأراضي الأوروبية.
ورغم الضبابية التي لفت مصير المجموعة عقب تمرد يونيو 2023 ومقتل مؤسسها يفغيني بريغوجين، فإن أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) والأمن الفيدرالي (FSB) استثمرت خبرات مجندي فاغنر في استقطاب أفراد من الفئات الهشة والمهمشة اقتصادياً داخل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتنفيذ مهام تخدم أجندة
موسكو
.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"
البريطانية
، فإن الاستخبارات الروسية، التي واجهت نقصاً في عدد عملائها السريين عقب موجات طرد الدبلوماسيين، لجأت إلى "وكلاء" يمكن الاستغناء عنهم لبث الفوضى وإضعاف الدعم
الغربي
لأوكرانيا.
وتتنوع المهام الموكلة لهؤلاء المجندين بين إضرام الحرائق في سيارات السياسيين واستهداف مستودعات المساعدات العسكرية، وصولاً إلى التظاهر بتبني الفكر النازي لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وتعتمد موسكو في هذه العمليات على وضع طبقات من الوسطاء لضمان القدرة على الإنكار، مستفيدة من قنوات "تيليغرام" ومنصات التواصل الاجتماعي التي طورتها فاغنر ووكالة أبحاث الإنترنت سابقاً، والتي أثبتت براعة في مخاطبة الجماهير الغربية والتلاعب بالمعلومات المضللة.
وتبرز قضية الشاب
البريطاني
ديلان إيرل كنموذج صارخ لهذا النمط من التجنيد الرقمي؛ إذ تم استقطابه عبر حسابات تابعة لفاغنر في أواخر عام 2023، ليقوم لاحقاً بتجنيد آخرين وإحراق مستودع في لندن مقابل مبالغ مالية، وهي القضية التي انتهت بإدانته بالسجن لمدة 23 عاماً.
وتعكس هذه الحادثة، بحسب تقديرات قضائية واستخباراتية، نجاح "اليد الخفية للإنترنت" في استغلال شبان مستعدين لخيانة بلدانهم مقابل "مال سهل"، مما يحول شبكة فاغنر من قوة قتالية ميدانية إلى أداة استخباراتية بدائية لكنها فعالة في إدارة حروب الوكالة داخل العمق
الأوروبي
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يضحي ترامب بـ"الناتو" من أجل جزيرة الثلج؟
Lebanon 24
هل يضحي ترامب بـ"الناتو" من أجل جزيرة الثلج؟
17/02/2026 01:14:28
17/02/2026 01:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعوانية "انتقام المومياء" تتحول إلى مأساة في أميركا
Lebanon 24
أفعوانية "انتقام المومياء" تتحول إلى مأساة في أميركا
17/02/2026 01:14:28
17/02/2026 01:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت الحرب الروسية ضدّ "حلف الناتو"؟
Lebanon 24
هل اقتربت الحرب الروسية ضدّ "حلف الناتو"؟
17/02/2026 01:14:28
17/02/2026 01:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ستنفجر" الشوارع في كانون الثاني من أجل لقمة العيش؟
Lebanon 24
هل "ستنفجر" الشوارع في كانون الثاني من أجل لقمة العيش؟
17/02/2026 01:14:28
17/02/2026 01:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
البريطاني
دبلوماسي
أوكرانيا
الأوروبي
أوروبا
أوروبي
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
Lebanon 24
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
17:37 | 2026-02-16
16/02/2026 05:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
Lebanon 24
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
16:26 | 2026-02-16
16/02/2026 04:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
Lebanon 24
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
16:00 | 2026-02-16
16/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
Lebanon 24
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
15:53 | 2026-02-16
16/02/2026 03:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
Lebanon 24
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
15:43 | 2026-02-16
16/02/2026 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:37 | 2026-02-16
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
16:26 | 2026-02-16
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
16:00 | 2026-02-16
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
15:53 | 2026-02-16
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
15:43 | 2026-02-16
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
14:15 | 2026-02-16
العراق ينفي صحة قائمة جنسيات سجناء داعش
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 01:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 01:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 01:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24