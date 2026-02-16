تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في شوارع أوروبا.. هل بدأت "فاغنر" بتنفيذ "انتقام الكرملين" من الناتو؟

Lebanon 24
16-02-2026 | 11:45
في شوارع أوروبا.. هل بدأت فاغنر بتنفيذ انتقام الكرملين من الناتو؟
في شوارع أوروبا.. هل بدأت فاغنر بتنفيذ انتقام الكرملين من الناتو؟ photos 0
كشف مسؤولون في الاستخبارات الغربية عن تحول شبكة التجنيد والترويج التابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية إلى قناة رئيسية يعتمد عليها الكرملين لشن هجمات وتدبير عمليات تخريبية داخل الأراضي الأوروبية.
 
ورغم الضبابية التي لفت مصير المجموعة عقب تمرد يونيو 2023 ومقتل مؤسسها يفغيني بريغوجين، فإن أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) والأمن الفيدرالي (FSB) استثمرت خبرات مجندي فاغنر في استقطاب أفراد من الفئات الهشة والمهمشة اقتصادياً داخل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتنفيذ مهام تخدم أجندة موسكو.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الاستخبارات الروسية، التي واجهت نقصاً في عدد عملائها السريين عقب موجات طرد الدبلوماسيين، لجأت إلى "وكلاء" يمكن الاستغناء عنهم لبث الفوضى وإضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا.
 
وتتنوع المهام الموكلة لهؤلاء المجندين بين إضرام الحرائق في سيارات السياسيين واستهداف مستودعات المساعدات العسكرية، وصولاً إلى التظاهر بتبني الفكر النازي لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
 
وتعتمد موسكو في هذه العمليات على وضع طبقات من الوسطاء لضمان القدرة على الإنكار، مستفيدة من قنوات "تيليغرام" ومنصات التواصل الاجتماعي التي طورتها فاغنر ووكالة أبحاث الإنترنت سابقاً، والتي أثبتت براعة في مخاطبة الجماهير الغربية والتلاعب بالمعلومات المضللة.

وتبرز قضية الشاب البريطاني ديلان إيرل كنموذج صارخ لهذا النمط من التجنيد الرقمي؛ إذ تم استقطابه عبر حسابات تابعة لفاغنر في أواخر عام 2023، ليقوم لاحقاً بتجنيد آخرين وإحراق مستودع في لندن مقابل مبالغ مالية، وهي القضية التي انتهت بإدانته بالسجن لمدة 23 عاماً.
 
وتعكس هذه الحادثة، بحسب تقديرات قضائية واستخباراتية، نجاح "اليد الخفية للإنترنت" في استغلال شبان مستعدين لخيانة بلدانهم مقابل "مال سهل"، مما يحول شبكة فاغنر من قوة قتالية ميدانية إلى أداة استخباراتية بدائية لكنها فعالة في إدارة حروب الوكالة داخل العمق الأوروبي.



