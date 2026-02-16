تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
خلاف يخرج إلى العلن.. واشنطن وكييف: صراع على "عمر" الضمانات
Lebanon 24
16-02-2026
|
13:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد مؤتمر ميونيخ للأمن بروز فجوة في الرؤى بين كييف وواشنطن حيال ملف الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حيث تركز الخلاف حول المدى
الزمني
لهذه الضمانات كشرط أساسي قبل التوقيع على أي اتفاق سلام مستقبلي مع
روسيا
.
تباين في الآجال الزمنية
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رفض بلاده الصريح للمقترح الأمريكي الذي ينص على تقديم ضمانات أمنية لمدة 15 عامًا، معتبرًا إياها فترة غير كافية لردع أي عدوان مستقبلي.
وكشف زيلينسكي، خلال مباحثاته مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، عن طموح بلاده في الحصول على ضمانات تمتد ما بين 20 إلى 50 عامًا، مشددًا على أن هذه الضمانات تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار والمصداقية الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب.
عقبات ميدانية وسياسية
يرى مراقبون أن هذا التباين يمثل عقبة جديدة أمام التوصل إلى اتفاق سلام شامل، خاصة في ظل الرفض الروسي القاطع لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي
الأوكرانية
.
وفي هذا السياق، أوضح الدبلوماسي الأوكراني السابق، فولوديمير شوماكوف، أن الجدل القائم يعكس غياب موقف أميركي رسمي وملزم أكثر من كونه خلافًا جوهريًا، لافتًا إلى أن الرئيس
دونالد ترامب
لم يحدد بعد إطارًا قانونيًا واضحًا لهذه الضمانات.
كما أشار شوماكوف إلى تعقيدات قانونية واجتماعية، حيث يمنع
الدستور
الأوكراني التنازل عن وحدة الأراضي، فضلًا عن عدم استعداد المجتمع لقبول المساس بالسيادة، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لأي ضمانات تكمن في قدرتها على التنفيذ الفعلي لا في مدتها الزمنية.
ومن جانبه، قلل ماركو مسعد، عضو مجلس
الشرق الأوسط
للسياسات بواشنطن، من الأهمية الحسمية للنقاش حول مدة الضمانات (15 أو 20 عامًا)، واصفًا إياها بأنها تندرج ضمن الخطاب السياسي.
وأكد مسعد أن نتائج التفاوض ستُحسم وفق موازين القوة الفعلية على الأرض، والتي تميل حاليًا لصالح الطرف الروسي. كما أضاف أن الضمانات الطويلة لن تمنع تكرار الصراع ما لم تُعالج الأسباب الهيكلية التي أدت لاندلاعه وتوفير تطمينات متبادلة، مشددًا على أن الواقع الميداني هو المحدد النهائي للنتائج، والفوارق الزمنية لن تغير المعادلة الإستراتيجية القائمة.
(ارام نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فاينانشال تايمز": الضمانات الأمنية الأميركية المرتقبة مشروطة بموافقة موسكو وكييف على اتفاق سلام
Lebanon 24
"فاينانشال تايمز": الضمانات الأمنية الأميركية المرتقبة مشروطة بموافقة موسكو وكييف على اتفاق سلام
17/02/2026 01:14:48
17/02/2026 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات"حزب البعث"القديمة-الجديدة: صراع على النفوذ
Lebanon 24
خلافات"حزب البعث"القديمة-الجديدة: صراع على النفوذ
17/02/2026 01:14:48
17/02/2026 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
17/02/2026 01:14:48
17/02/2026 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: المناقشات حول الضمانات الأمنية لكييف ستستمر في كانون الثاني المقبل
Lebanon 24
ماكرون: المناقشات حول الضمانات الأمنية لكييف ستستمر في كانون الثاني المقبل
17/02/2026 01:14:48
17/02/2026 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الأوكرانية
دبلوماسي
أوكرانيا
الدستور
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
Lebanon 24
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
17:37 | 2026-02-16
16/02/2026 05:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
Lebanon 24
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
16:26 | 2026-02-16
16/02/2026 04:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
Lebanon 24
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
16:00 | 2026-02-16
16/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
Lebanon 24
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
15:53 | 2026-02-16
16/02/2026 03:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
Lebanon 24
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
15:43 | 2026-02-16
16/02/2026 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:37 | 2026-02-16
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
16:26 | 2026-02-16
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول
16:00 | 2026-02-16
"ليلة دراماتيكية" تقترب.. "جبهة" قد تشتعل وإسرائيل تتأهب
15:53 | 2026-02-16
زيلينسكي يُحذر من هجمات روسية على قطاع الطاقة ويؤكد تضرر جميع المحطات
15:43 | 2026-02-16
بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية
14:15 | 2026-02-16
العراق ينفي صحة قائمة جنسيات سجناء داعش
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24