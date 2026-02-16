مسيّرة إيرانية جديدة تدخل الخدمة وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليكم التفاصيل

أعلن التلفزيون أن مناورات "السيطرة الذكية" على نُفذت انطلاقاً من جزر " " و"طنب الصغرى" و"طنب الكبرى" و"سيري".



وبحسب الرواية ، استخدمت خلال المناورات "مسيّرات جديدة" لم يكشف اسمها ولا تفاصيلها، مع تأكيد أنها قادرة على مهاجمة "الأهداف الجوية والبحرية" وأنها "متوفرة بأعداد كبيرة جداً" وتخضع لتصرف في "حرس ".



التلفزيون الإيراني أشار أيضاً إلى اختبار "صواريخ " جرى تعزيزها بـ"أنظمة "، من دون تقديم مواصفات تقنية إضافية أو تفاصيل عن طبيعة هذا التعزيز.



كما لفت إلى أن "كل مراحل المناورات" لم تُعرض إعلامياً "بسبب اعتبارات حماية المعلومات العسكرية"، في إشارة إلى أن ما أُعلن هو جزء محدود من المشهد الكامل للتمرين.

Advertisement