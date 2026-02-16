تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مسيّرة إيرانية جديدة تدخل الخدمة وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
16-02-2026
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن التلفزيون
الإيراني
أن مناورات "السيطرة الذكية" على
مضيق هرمز
نُفذت انطلاقاً من جزر "
أبو موسى
" و"طنب الصغرى" و"طنب الكبرى" و"سيري".
وبحسب الرواية
الإيرانية
، استخدمت خلال المناورات "مسيّرات جديدة" لم يكشف اسمها ولا تفاصيلها، مع تأكيد أنها قادرة على مهاجمة "الأهداف الجوية والبحرية" وأنها "متوفرة بأعداد كبيرة جداً" وتخضع لتصرف
القوة البحرية
في "حرس
الثورة
".
التلفزيون الإيراني أشار أيضاً إلى اختبار "صواريخ
كروز
" جرى تعزيزها بـ"أنظمة
الذكاء الاصطناعي
"، من دون تقديم مواصفات تقنية إضافية أو تفاصيل عن طبيعة هذا التعزيز.
كما لفت إلى أن "كل مراحل المناورات" لم تُعرض إعلامياً "بسبب اعتبارات حماية المعلومات العسكرية"، في إشارة إلى أن ما أُعلن هو جزء محدود من المشهد الكامل للتمرين.
