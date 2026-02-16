تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسيّرة إيرانية جديدة تدخل الخدمة وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-02-2026 | 13:14
A-
A+
مسيّرة إيرانية جديدة تدخل الخدمة وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليكم التفاصيل
مسيّرة إيرانية جديدة تدخل الخدمة وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن التلفزيون الإيراني أن مناورات "السيطرة الذكية" على مضيق هرمز نُفذت انطلاقاً من جزر "أبو موسى" و"طنب الصغرى" و"طنب الكبرى" و"سيري".

وبحسب الرواية الإيرانية، استخدمت خلال المناورات "مسيّرات جديدة" لم يكشف اسمها ولا تفاصيلها، مع تأكيد أنها قادرة على مهاجمة "الأهداف الجوية والبحرية" وأنها "متوفرة بأعداد كبيرة جداً" وتخضع لتصرف القوة البحرية في "حرس الثورة".

التلفزيون الإيراني أشار أيضاً إلى اختبار "صواريخ كروز" جرى تعزيزها بـ"أنظمة الذكاء الاصطناعي"، من دون تقديم مواصفات تقنية إضافية أو تفاصيل عن طبيعة هذا التعزيز.

كما لفت إلى أن "كل مراحل المناورات" لم تُعرض إعلامياً "بسبب اعتبارات حماية المعلومات العسكرية"، في إشارة إلى أن ما أُعلن هو جزء محدود من المشهد الكامل للتمرين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صاروخ إيراني جديد يدخل الخدمة.. فماذا نعرف عنه؟
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات مع Xcode الجديد
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: خلال المناورات في مضيق هرمز اختبرت صواريخ كروز التي عززت بأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدمت مسيّرات جديدة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نموذج جديد من بايت دانس لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

القوة البحرية

مضيق هرمز

الإيرانية

أبو موسى

الإيراني

بو موسى

الثورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:37 | 2026-02-16
Lebanon24
16:26 | 2026-02-16
Lebanon24
16:00 | 2026-02-16
Lebanon24
15:53 | 2026-02-16
Lebanon24
15:43 | 2026-02-16
Lebanon24
14:15 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24