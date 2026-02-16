كوبا على طريق "الانهيار الشامل".. نفايات وقمع وحصار

رسم تقرير نشرته صحيفة "إل باييس" (El País) ، صورة قاتمة للأوضاع الراهنة في كوبا، واصفاً البلاد بأنها تعيش "فوق صفيح ساخن" جراء أزمة اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، أدت إلى تهاوي مكتسبات التاريخية في قطاعي الصحة والتعليم.



نظام متصلب وأزمة وقود

يرى التقرير، الذي أعده الصحفيان دافيد مارسيال وكارلا غلوريا كولومي، أن المواطن بات ضحية لنظام سياسي "متصلب" عاجز عن تقديم حلول للأزمات المعيشية المتفاقمة، ولا يملك في جعبته سوى "القمع الأمني" لمواجهة الاحتقان الشعبي. وتتزامن هذه الأوضاع مع حصار نفطي خانق تفرضه ، مما أصاب مفاصل الدولة بالشلل.



انهيار الخدمات وتراكم الأزمات

أفاد مراسلون ومصادر محلية بانتشار النفايات في شوارع العاصمة هافانا، في مشهد يختصر حالة التردي التي وصلت إليها . وأشار التقرير إلى أن القطاعين الطبي والتعليمي، اللذين كانا يُعدان مفخرة النظام الكوبي، يواجهان حالياً نقصاً حاداً في الموارد والكوادر، مما دفع بالدولة إلى حافة "اليأس اليومي".



مستقبل غامض

تخلص "إل باييس" إلى أن كوبا تعيش اليوم وسط "حطام دولة"، حيث يغيب الأفق السياسي للإصلاح، في وقت يستمر فيه الجيوسياسي مع في إحكام الطوق حول رقبة الاقتصاد الكوبي، مما يجعل البلاد عرضة لانفجار اجتماعي في أي لحظة.



(ال باييس)

Advertisement