Advertisement

عربي-دولي

كوبا على طريق "الانهيار الشامل".. نفايات وقمع وحصار

Lebanon 24
16-02-2026 | 13:50
كوبا على طريق الانهيار الشامل.. نفايات وقمع وحصار
كوبا على طريق الانهيار الشامل.. نفايات وقمع وحصار photos 0
رسم تقرير نشرته صحيفة "إل باييس" (El País) الإسبانية، صورة قاتمة للأوضاع الراهنة في كوبا، واصفاً البلاد بأنها تعيش "فوق صفيح ساخن" جراء أزمة اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، أدت إلى تهاوي مكتسبات الثورة التاريخية في قطاعي الصحة والتعليم.

نظام متصلب وأزمة وقود
يرى التقرير، الذي أعده الصحفيان دافيد مارسيال بيريز وكارلا غلوريا كولومي، أن المواطن الكوبي بات ضحية لنظام سياسي "متصلب" عاجز عن تقديم حلول للأزمات المعيشية المتفاقمة، ولا يملك في جعبته سوى "القمع الأمني" لمواجهة الاحتقان الشعبي. وتتزامن هذه الأوضاع مع حصار نفطي خانق تفرضه الولايات المتحدة، مما أصاب مفاصل الدولة بالشلل.

انهيار الخدمات وتراكم الأزمات
أفاد مراسلون ومصادر محلية بانتشار النفايات في شوارع العاصمة هافانا، في مشهد يختصر حالة التردي التي وصلت إليها الخدمات العامة. وأشار التقرير إلى أن القطاعين الطبي والتعليمي، اللذين كانا يُعدان مفخرة النظام الكوبي، يواجهان حالياً نقصاً حاداً في الموارد والكوادر، مما دفع بالدولة إلى حافة "اليأس اليومي".

مستقبل غامض
تخلص "إل باييس" إلى أن كوبا تعيش اليوم وسط "حطام دولة"، حيث يغيب الأفق السياسي للإصلاح، في وقت يستمر فيه الصدام الجيوسياسي مع واشنطن في إحكام الطوق حول رقبة الاقتصاد الكوبي، مما يجعل البلاد عرضة لانفجار اجتماعي في أي لحظة.

(ال باييس)
Lebanon24
17:37 | 2026-02-16
Lebanon24
16:26 | 2026-02-16
Lebanon24
16:00 | 2026-02-16
Lebanon24
15:53 | 2026-02-16
Lebanon24
15:43 | 2026-02-16
Lebanon24
14:15 | 2026-02-16
