أطباء أسنان وممرضون في إيران اعتقلوا.. ولا معلومات عنهم

Lebanon 24
16-02-2026 | 13:54
أطباء أسنان وممرضون في إيران اعتقلوا.. ولا معلومات عنهم
تحدثت مصادر حقوقية إيرانية عن اعتقال أربعة من العاملين في المجال الطبي في مدن أوشناويه "شنو" وقروه وسبزوار خلال الأسابيع الماضية، على خلفية الاضطرابات والاحتجاجات الأخيرة، مع بقاء أماكن احتجازهم ووضعهم القانوني غير معلنين حتى الآن، وفق ما أفادت به منظمة "هينغاو" لحقوق الإنسان في معلومات متداولة محلياً.

وبحسب ما نُقل، فإن من بين الموقوفين طبيب أسنان كردي في أوشناويه قيل إنه أوقف في 31 كانون الثاني 2026 قرب عيادته، إضافة إلى عاملين في مستشفى بمدينة قروه قيل إن توقيفهما جاء على خلفية تقديم مساعدة طبية لمصابين خلال الاحتجاجات، وطبيب أسنان في سبزوار بعد مداهمة عيادته. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية تتعلق بالتهم، أو الجهة التي تحتجزهم، أو ما إذا كانوا عُرضوا على القضاء.

وتأتي هذه الحالات ضمن سياق أوسع من ضغوط متزايدة على طواقم طبية في إيران، في ظل تقارير دولية تتحدث عن "تخويف" واستدعاءات وتوقيفات طالت عاملين صحيين بسبب تقديم الرعاية لمصابين في الاحتجاجات، وسط غياب لوائح رسمية بأسماء المحتجزين. 
