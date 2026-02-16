تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الأمم المتحدة تصف إجراءات إسرائيل في الضفة بـ "غير القانونية"
Lebanon 24
16-02-2026
|
14:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
إسرائيل
بـ "التراجع فورا" عن إجراءاتها الجديدة المتعلقة بتسجيل أراض في
الضفة الغربية
المحتلة، حسبما ذكر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان .
واعتبر أن "إجراءات مماثلة، بما فيها استمرار الوجود
الإسرائيلي
في الأراضي
الفلسطينية
المحتلة، لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت
محكمة العدل الدولية
، غير قانونية"، مضيفا أن "المسار الحالي على الأرض يُقوّض فرص حل الدولتين".
