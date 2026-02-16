تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
غراهام: الولايات المتحدة على بعد أسابيع من اتخاذ قرار بشأن إيران
Lebanon 24
16-02-2026
|
14:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، خلال زيارته إلى
تل أبيب
، إن
الولايات المتحدة
على بعد "أسابيع" من اتخاذ قرار بشأن
إيران
.
وذكر غراهام، العضو في الحزب
الجمهوري
والمقرب من الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، أن "الخلاصة هي أننا على بُعد أسابيع، لا أشهر، من اتخاذ قرار بشأن إيران".
وفي وقت سابق الاثنين، اعتبرت إيران أن الموقف الأمريكي بشأن ملفها
النووي
بات "أكثر واقعية"، بالتزامن مع عقد الطرفين في جنيف جولة ثانية من المباحثات التي بدأت هذا الشهر على وقع تهديد
واشنطن
طهران
بتدخل عسكري.
ووصل
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية المقررة الثلاثاء، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.
ومن الجانب الأميركي، أكد
البيت الأبيض
مساء الأحد أن موفد الرئيس
دونالد
ترامب
إلى
الشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، سيحضران إلى جنيف.
وتُعقد هذه الجولة من المحادثات "غير المباشرة" بوساطة عُمانيّة، بعد جولة أولى عُقدت مطلع شباط في مسقط.
