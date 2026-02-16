غراهام: الولايات المتحدة على بعد أسابيع من اتخاذ قرار بشأن إيران

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، خلال زيارته إلى ، إن على بعد "أسابيع" من اتخاذ قرار بشأن .



وذكر غراهام، العضو في الحزب والمقرب من الرئيس الأمريكي ، أن "الخلاصة هي أننا على بُعد أسابيع، لا أشهر، من اتخاذ قرار بشأن إيران".



وفي وقت سابق الاثنين، اعتبرت إيران أن الموقف الأمريكي بشأن ملفها بات "أكثر واقعية"، بالتزامن مع عقد الطرفين في جنيف جولة ثانية من المباحثات التي بدأت هذا الشهر على وقع تهديد بتدخل عسكري.



ووصل عباس عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية المقررة الثلاثاء، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.



ومن الجانب الأميركي، أكد مساء الأحد أن موفد الرئيس إلى ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، سيحضران إلى جنيف.



وتُعقد هذه الجولة من المحادثات "غير المباشرة" بوساطة عُمانيّة، بعد جولة أولى عُقدت مطلع شباط في مسقط.



