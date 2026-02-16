تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
العراق ينفي صحة قائمة جنسيات سجناء داعش
Lebanon 24
16-02-2026
|
14:15
نفت السلطات
العراقية
، الاثنين، صحة قائمة متداولة حول جنسيات سجناء تنظيم "داعش" المنقولين من
سوريا
إلى
العراق
.
وقالت
وزارة العدل
العراقية، في بيان، إن "بعض
مواقع التواصل الاجتماعي
ومنصات إعلامية تداولت قائمةً تتضمن أعداد وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم من
قوات التحالف الدولي
ضد عصابات داعش".
وأضافت أن "القائمة المتداولة غير صحيحة، ولا تمثل أي بيان رسمي صادر عنها، كما أنها غير معتمدة من قبل الجهات المختصة".
وذكرت الوزارة أن "الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الاستلام جرت وفق الأطر الرسمية المعتمدة، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية المختصة".
وأشارت إلى أن "تحقيقات
الأجهزة الأمنية
المعنية ما زالت جارية لتثبيت بيانات وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم، وفقاً للقانون".
