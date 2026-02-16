العراق ينفي صحة قائمة جنسيات سجناء داعش

نفت السلطات ، الاثنين، صحة قائمة متداولة حول جنسيات سجناء تنظيم "داعش" المنقولين من إلى .



وقالت العراقية، في بيان، إن "بعض ومنصات إعلامية تداولت قائمةً تتضمن أعداد وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم من ضد عصابات داعش".



وأضافت أن "القائمة المتداولة غير صحيحة، ولا تمثل أي بيان رسمي صادر عنها، كما أنها غير معتمدة من قبل الجهات المختصة".



وذكرت الوزارة أن "الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الاستلام جرت وفق الأطر الرسمية المعتمدة، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية المختصة".



وأشارت إلى أن "تحقيقات المعنية ما زالت جارية لتثبيت بيانات وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم، وفقاً للقانون".

Advertisement