Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بهلوي: نضالنا لإسقاط النظام "لا رجعة فيه" والإيرانيون سيحتفلون قريباً بالحرية

Lebanon 24
16-02-2026 | 15:43
أعرب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، عن إيمانه العميق بأن الشعب الإيراني سيحتفل "قريباً بالحرية" في كافة أنحاء البلاد، مؤكداً أن العمل المعارض الهادف لإسقاط الجمهورية الإسلامية وإقامة حكومة وطنية ديمقراطية هو مسار "لا رجعة عنه".

وفي رسالة وجهها عبر منصة "إكس"، أشاد بهلوي بالمظاهرات الإيرانية في الشتات، واصفاً إياها بأنها اتسمت بالانضباط والكرامة واحترام البلدان المضيفة. وأضاف أن هذه التحركات أثبتت للعالم أن الإيرانيين "أمة واحدة موحدة" ذات إرادة ثابتة وهدف واضح، رغم تواجدهم في مناطق مختلفة من العالم.

وتابع بهلوي في خطابه قائلاً إن المتظاهرين أظهروا للعالم التباين الكبير بين "الأمة الإيرانية العظيمة والمتحضرة" وبين ما وصفه بـ"النظام الإسلامي الوضيع والإرهابي"، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني بات يعي تماماً ما يريده وما يرفضه في آن واحد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على مواصلة هذا النضال بقوة حتى "إسقاط النظام وطرد المحتلين من إيران"، وصولاً إلى اليوم الذي يواجه فيه المتورطون عواقب أفعالهم أمام العدالة، وتسترد فيه العائلات الثكلى حقوقها.

