عربي-دولي

لم تكن مجرد صور.. هكذا تم "التشفير" لهجوم 7 تشرين أول

Lebanon 24
16-02-2026 | 16:26
لم تكن مجرد صور.. هكذا تم التشفير لهجوم 7 تشرين أول
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بآليات التواصل التي اعتمدتها حركة "حماس" خلال هجوم السابع من تشرين أول 2023؛ حيث أفادت التقارير بأن مقاتلي الحركة استخدموا الرموز التعبيرية "إيموجي" كإشارات مشفرة لبدء العمليات والتنسيق الميداني.

ونقلت قناة "N12" الإسرائيلية عن مصادر في الجيش، أن هذه الرموز عُثر عليها في هواتف خلوية صودرت من أفراد بقوات "النخبة" التابعة لحماس يوم الهجوم. وبحسب موقع "إسرائيل هيوم"، فقد تبادل المقاتلون هذه الرموز عبر تطبيق "واتساب" لإدارة المعركة والتنسيق بين الفصائل المشاركة، فيما لم يتم الكشف رسمياً عن ماهية الرموز المحددة التي استُخدمت، كما لم تؤكد المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي هذه الأنباء بشكل رسمي حتى الآن.

يُذكر أن هجوم السابع من تشرين الأول أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز أكثر من 250 رهينة، مما أشعل فتيل حرب مدمرة في قطاع غزة أدت – وفقاً للسلطات الصحية في القطاع – إلى مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني حتى اليوم.

ورغم سريان هدنة في القطاع منذ العاشر من تشرين الأول الماضي (بعد عامين من اندلاع المواجهات)، إلا أنها لا تزال تشهد خروقات متبادلة. ميدانياً، لا يزال عدد من مقاتلي حماس محاصرين في أنفاق أسفل منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي بالقرب من معبر رفح الحدودي، الذي أُعيد فتحه بشكل محدود في فبراير الجاري بعد إغلاق شبه كامل استمر منذ أيار 2024.

وفي ظل سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع، تشير تقديرات مسؤولين إسرائيليين – وفقاً لوكالة "فرانس برس" – إلى أن حركة حماس لا تزال تحتفظ بنحو 20 ألف مقاتل وقرابة 60 ألف بندقية "كلاشنيكوف" داخل القطاع المحاصر.


(صحافة اسرائيلية)
مواضيع ذات صلة
لم تكن مجرد "حادث".. وفاة غامضة في موقع تصوير مسلسل تركي شهير!
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عبر رسائل مشفّرة.. هكذا حشدت "حماس" عناصرها قبل هجوم 7 تشرين الأوّل
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تكن مجرد زوجة رئيس… من هي سيليا فلوريس التي اعتُقلت مع مادورو
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أمنية: الحوثيون يتدرّبون على اقتحام بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية في سيناريو يحاكي هجوم 7 تشرين الاول
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

أيضاً في عربي-دولي
Lebanon24
17:37 | 2026-02-16
Lebanon24
16:00 | 2026-02-16
Lebanon24
15:53 | 2026-02-16
Lebanon24
15:43 | 2026-02-16
Lebanon24
14:15 | 2026-02-16
Lebanon24
14:10 | 2026-02-16
