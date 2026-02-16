تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!
Lebanon 24
16-02-2026
|
17:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر خلال الساعات الماضية على
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يضمّ عددًا من
الأميركيين
الذين سبق أن صوّتوا للرئيس
دونالد ترامب
وهم يعلنون صراحة ندمهم على هذا الخيار،
بعد سنوات
من دعمه ضمن قاعدة MAGA.
ويظهر المشاركون في الفيديو، وهم من خلفيات اجتماعية وعرقية مختلفة، أن سياسات
ترامب
الاقتصادية، ولا سيما رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، أدّت إلى زيادة ملموسة في كلفة المعيشة، وسط اتهامات بعدم الوفاء بالوعود
الانتخابية
، وتكريس الانقسام الداخلي، وتصعيد أمني وسياسي داخل البلاد وخارجها.
ويأتي تداول هذا الفيديو في وقت تشهد فيه
الولايات المتحدة
نقاشاً متصاعداً حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لسياسات المرحلة السابقة، في ظل ضغوط معيشية متزايدة تطال شريحة واسعة من الأميركيين الذين يعتمدون على دخل ثابت.
