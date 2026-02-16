يشعرون بالندم.. ناخبون يعلنون عن خيبتهم من ترامب!

انتشر خلال الساعات الماضية على مقطع فيديو يضمّ عددًا من الذين سبق أن صوّتوا للرئيس وهم يعلنون صراحة ندمهم على هذا الخيار، من دعمه ضمن قاعدة MAGA.



ويظهر المشاركون في الفيديو، وهم من خلفيات اجتماعية وعرقية مختلفة، أن سياسات الاقتصادية، ولا سيما رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، أدّت إلى زيادة ملموسة في كلفة المعيشة، وسط اتهامات بعدم الوفاء بالوعود ، وتكريس الانقسام الداخلي، وتصعيد أمني وسياسي داخل البلاد وخارجها.



ويأتي تداول هذا الفيديو في وقت تشهد فيه نقاشاً متصاعداً حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لسياسات المرحلة السابقة، في ظل ضغوط معيشية متزايدة تطال شريحة واسعة من الأميركيين الذين يعتمدون على دخل ثابت.

Advertisement