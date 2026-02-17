تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

انطلاق المفاوضات في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران

Lebanon 24
17-02-2026 | 05:07
انطلاق المفاوضات في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران
انطلاق المفاوضات في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران photos 0
بدأ المفاوضون الأميركيون والإيرانيون جولة ثانية من المفاوضات، الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في ظل ضغط عسكري أميركي متواصل.
 
وأفاد المصدر عينه بأن "محادثات غير مباشرة بدأت بين إيران والولايات المتحدة، يتبادل فيها الجانبان الرسائل".

ويشارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
 
وقالت وكالة "تسنيم" إن مطلب إيران في هذه الجولة من المحادثات غير المباشرة يتمثل في الرفع الكامل للعقوبات وإجراء محادثات حول بناء الثقة في برنامجها النووي السلمي. (سكاي نيوز عربية) 
الخارجية الإيرانية: انتهاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الراهن
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:42:27
وزير الخارجية السعودي: نأمل في نجاح المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وإيجاد مسار تفاوضي
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:42:27
موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: لا مفاوضات جادة حاليّاً بين الولايات المتّحدة وإيران
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:42:27
تسنيم: انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 17:42:27

وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

عباس عراقجي

جاريد كوشنر

سلطنة عمان

سكاي نيوز

السويسرية

Lebanon24
10:38 | 2026-02-17
Lebanon24
10:30 | 2026-02-17
Lebanon24
10:20 | 2026-02-17
Lebanon24
10:00 | 2026-02-17
Lebanon24
09:59 | 2026-02-17
Lebanon24
09:38 | 2026-02-17
