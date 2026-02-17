انطلاق المفاوضات في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران

بدأ المفاوضون الأميركيون والإيرانيون جولة ثانية من المفاوضات، الثلاثاء في مدينة ، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي ، في ظل ضغط عسكري أميركي متواصل.

وأفاد المصدر عينه بأن "محادثات غير مباشرة بدأت بين والولايات المتحدة، يتبادل فيها الجانبان الرسائل".



ويشارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في المفاوضات التي تتوسط فيها ، إلى جانب .

وقالت وكالة "تسنيم" إن مطلب إيران في هذه الجولة من المحادثات غير المباشرة يتمثل في الرفع الكامل للعقوبات وإجراء محادثات حول بناء الثقة في برنامجها السلمي. (سكاي نيوز عربية)