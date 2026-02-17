تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تدريبات "كوماندوز" إسرائيليّ... ما الذي تُحضّره تل أبيب ضدّ خامنئي وإيران؟

Lebanon 24
17-02-2026 | 06:00
تدريبات كوماندوز إسرائيليّ... ما الذي تُحضّره تل أبيب ضدّ خامنئي وإيران؟
تدريبات كوماندوز إسرائيليّ... ما الذي تُحضّره تل أبيب ضدّ خامنئي وإيران؟ photos 0
ذكر موقع "نتسيف" الإسرائيليّ، أنّ مصادر أمنية في تل أبيب كشفت عن مشاركة قوات "كوماندوز" إسرائيلية في تدريبات أميركية تستهدف رأس النظام الإيراني آية الله علي خامنئي ومؤسسات حيوية في طهران.

وبحسب المصادر الإسرائيليّة، فإنّ "التعاون والتنسيق بين تل أبيب وواشنطن في هذا الشأن أتاح توسيع مجال حرية العمليات للمراحل المستقبلية".

ونقل الموقع الإسرائيليّ عن المصادر تأهب عناصر من القوات الخاصة المشتركة على حدود إيران، توازيًا مع تقديرات تؤكد استحالة الاعتماد على القوات الجوية فقط في أي عملية عسكرية محتملة ضد طهران، لا سيما في ظل عجزها عن تحييد كافة المواقع من دون تدخل برّي.

وقالت المصادر إن "قيادة القوات الأميركية في المنطقة تلقت خلال الآونة الأخيرة موارد وتعزيزات من القوات الخاصة".

وأفادت معلومات "نتسيف"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقترب حاليًا من المصادقة على غارات "كوماندوز" موجهة إلى "منشآت نووية وأخرى بالغة الحساسية في العمق الإيراني، لم تُدمّر بعد، أو يصعب استهدافها عبر عمليات جوية".

ونسبت مصادر في تل أبيب إلى ترامب تصريحه علنًا في وقت سابق بأن "تغيير النظام في طهران قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث".

وفسّرت المصادر ذلك بـ"زيادة احتمال تنفيذ عمليات برية أكثر تعقيدًا، تهدف إلى استهداف خامنئي وإضعاف قبضة الحرس الثوري الإيراني". (ارم نيوز)
 
 
 
الحرس الثوري الإيراني

دونالد ترامب

الإسرائيلي

المستقبل

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

دونالد

