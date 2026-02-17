تدريبات "كوماندوز" إسرائيليّ... ما الذي تُحضّره تل أبيب ضدّ خامنئي وإيران؟

ذكر موقع "نتسيف" الإسرائيليّ، أنّ مصادر أمنية في كشفت عن مشاركة قوات "كوماندوز" إسرائيلية في تدريبات أميركية تستهدف رأس النظام آية الله علي خامنئي ومؤسسات حيوية في .



وبحسب المصادر الإسرائيليّة، فإنّ "التعاون والتنسيق بين تل أبيب وواشنطن في هذا الشأن أتاح توسيع مجال حرية العمليات للمراحل المستقبلية".



ونقل الموقع الإسرائيليّ عن المصادر تأهب عناصر من القوات الخاصة المشتركة على حدود ، توازيًا مع تقديرات تؤكد استحالة الاعتماد على القوات الجوية فقط في أي عملية عسكرية محتملة ضد طهران، لا سيما في ظل عجزها عن تحييد كافة المواقع من دون تدخل برّي.



وقالت المصادر إن "قيادة القوات الأميركية في المنطقة تلقت خلال الآونة الأخيرة موارد وتعزيزات من القوات الخاصة".



وأفادت معلومات "نتسيف"، أن الرئيس الأميركي يقترب حاليًا من المصادقة على غارات "كوماندوز" موجهة إلى "منشآت نووية وأخرى بالغة الحساسية في العمق الإيراني، لم تُدمّر بعد، أو يصعب استهدافها عبر عمليات جوية".



ونسبت مصادر في تل أبيب إلى تصريحه علنًا في وقت سابق بأن "تغيير النظام في طهران قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث".



وفسّرت المصادر ذلك بـ"زيادة احتمال تنفيذ عمليات برية أكثر تعقيدًا، تهدف إلى استهداف خامنئي وإضعاف قبضة ". (ارم نيوز)

