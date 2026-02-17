خامنئي لترامب: لن تستطيع القضاء على إيران

قال آية الله إن "الجيش الذي يزعم الرئيس الأميركي أنّه أقوى جيش في العالم قد يتلقى صفعة مؤلمة جداً تجعله غير قادر على النهوض ثانية".

وأضاف في كلمة له من تبريز بمناسبة ذكرى نهضة تبريز التاريخية: "السفن الحربية الأميركية خطرة كما يزعم الرئيس الأميركي ولكن الأخطر منها هو السلاح الذي يمكن أن يغرقها في عمق البحر".

وتوجه خامنئي إلى قائلاً: "لن تستطيع على ".

وقال: " لم تستطع القضاء على الجمهورية الإسلامية منذ 47 عاما ولن تتمكن من ذلك".