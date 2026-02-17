تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
خامنئي لترامب: لن تستطيع القضاء على إيران
Lebanon 24
17-02-2026
|
05:10
photos
قال
المرشد الأعلى
الإيراني
آية الله
على خامنئي
إن "الجيش الذي يزعم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنّه أقوى جيش في العالم قد يتلقى صفعة مؤلمة جداً تجعله غير قادر على النهوض ثانية".
وأضاف في كلمة له من تبريز بمناسبة ذكرى نهضة تبريز التاريخية: "السفن الحربية الأميركية خطرة كما يزعم الرئيس الأميركي ولكن الأخطر منها هو السلاح الذي يمكن أن يغرقها في عمق البحر".
وتوجه خامنئي إلى
ترامب
قائلاً: "لن تستطيع
القضاء
على
إيران
".
وقال: "
الولايات المتحدة
لم تستطع القضاء على الجمهورية الإسلامية منذ 47 عاما ولن تتمكن من ذلك".
