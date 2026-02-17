إتّفاقيّة بمليارات الدولارات... إسرائيل تُزوّد الهند بالأسلحة

كشفت دوائر في عن تفاصيل صفقة عسكرية بين وإسرائيل، وصفت بأنها "الأكبر في تاريخ "، وتحصل بموجبها على منظومات عسكرية واستخباراتية متطورة بما قيمته 8.7 مليار دولار.



وذكر موقع "نتسيف" الإسرائيليّ، أن "الصفقة تضع إسرائيل في مركز ثاني أكبر دولة تصديرًا للسلاح إلى الهند على مستوى العالم بعد ".



وتركز الصفقة على منظومات عسكرية هجومية دقيقة وبعيدة المدى، وجرى تخصيص جانبها الأكبر للقوات الجوية والبحرية .



وتشمل منظومة "كاسر الجليد" من إنتاج هيئة تطوير الوسائل القتالية "رفائيل"، وهي صواريخ ذاتية التشغيل، تنتمي إلى الجيل الخامس، وتتمتع بقدرات فائقة على مهاجمة أهداف بحرية وبرية في نطاق 300 كم، وتعمل حتى في ظروف الحرب الإلكترونية الصعبة.



وتضم الصفقة أيضًا "مجموعات توجيه" من إنتاج الهيئة ذاتها، وتتألف من 1000 وحدة، يمكنها تحويل القنابل التقليدية إلى أسلحة ذكية ودقيقة بمدى يصل إلى 100 كم.



ويضاف إلى ذلك صواريخ "رامبيغ"، التي تنتجها مؤسسة "ألبيت"، وهي صواريخ جو - أرض بمدى يبلغ حوالي 250 كم، ويمكن تثبيتها على مقاتلات من طراز "سوخوي – 30"، و"ميغ – 29".



وضمن الصفقة كذلك منظومات "Air LORA" من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي صواريخ باليستية تُطلق من الجوّ بسرعة تفوق سرعة الصوت إلى مدى يصل إلـ400 كم.



علاوة على ذلك، تزود إسرائيل الهند بمعدات عسكرية إضافية: مسيَّرات، ورادارات متطورة، ومنظومات مراقبة وجمع معلومات استخباراتية. (ارم نيوز)

