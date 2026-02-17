تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بلجيكا تستدعي السفير الأميركي.. ما السبب؟
Lebanon 24
17-02-2026
|
06:22
استدعت
بلجيكا
السفير الأميركي، اليوم الثلاثاء، بسبب منشور على
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث اتهم البلاد بمعاداة السامية من خلال ملاحقة
اليهود
البلجيكيين، حسبما أعلن وزير خارجية بلجيكا.
وقال وزير خارجية بلجيكا
ماكسيم
بريفو في منشور عبر منصة "إكس" أمس الاثنين" إن توصيف بلجيكا بأنها معادية للسامية لا يعد فقط أمرا خاطئا، ولكن تضليل معلوماتي خطير يقوض المعركة الحقيقية ضد الكراهية".
وأضاف: "يتحمل السفير المعتمد في بلجيكا مسؤولية احترام مؤسساتنا وممثلينا المنتخبين واستقلالية نظامنا القضائي".
وأوضح أن "الهجمات الشحصية على وزير بلجيكي والتدخل في الأمور القضائية ينتهك الأعراف الدبلوماسية الأساسية". (إرم نيوز)
الدنمارك تستدعي السفير الأميركي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند (العربية)
الدنمارك تستدعي السفير الأميركي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند (العربية)
إيران تستدعي سفير إيطاليا بسبب سعيها لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
إيران تستدعي سفير إيطاليا بسبب سعيها لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
بسبب دعم الاحتجاجات.. إيران تستدعي 4 سفراء أوروبيين
بسبب دعم الاحتجاجات.. إيران تستدعي 4 سفراء أوروبيين
احتجاجا على تصريحات زيلينسكي.. المجر تستدعي السفير الأوكراني
احتجاجا على تصريحات زيلينسكي.. المجر تستدعي السفير الأوكراني
