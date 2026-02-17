بلجيكا تستدعي السفير الأميركي.. ما السبب؟

استدعت السفير الأميركي، اليوم الثلاثاء، بسبب منشور على ، حيث اتهم البلاد بمعاداة السامية من خلال ملاحقة البلجيكيين، حسبما أعلن وزير خارجية بلجيكا.



وقال وزير خارجية بلجيكا بريفو في منشور عبر منصة "إكس" أمس الاثنين" إن توصيف بلجيكا بأنها معادية للسامية لا يعد فقط أمرا خاطئا، ولكن تضليل معلوماتي خطير يقوض المعركة الحقيقية ضد الكراهية".

وأضاف: "يتحمل السفير المعتمد في بلجيكا مسؤولية احترام مؤسساتنا وممثلينا المنتخبين واستقلالية نظامنا القضائي".



وأوضح أن "الهجمات الشحصية على وزير بلجيكي والتدخل في الأمور القضائية ينتهك الأعراف الدبلوماسية الأساسية". (إرم نيوز)