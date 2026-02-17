تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طهران تُلوّح بـ"سلاح الإغراق" في وجه حاملات الطائرات الأميركية

Lebanon 24
17-02-2026 | 09:03
A-
A+
طهران تُلوّح بـسلاح الإغراق في وجه حاملات الطائرات الأميركية
طهران تُلوّح بـسلاح الإغراق في وجه حاملات الطائرات الأميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتصاعد منسوب التوتر في منطقة الخليج على وقع تهديدات إيرانية صريحة تستهدف الحشود العسكرية الأميركية، تزامناً مع استمرار المسار الدبلوماسي في جنيف. وأعاد وعيد المرشد الإيراني علي خامنئي بإغراق حاملات الطائرات الأمريكية تسليط الضوء على "ترسانة الردع" التي أعدتها طهران لمواجهة أي سيناريو صدام عسكري.

أدوات "سيناريو الإغراق"
وتستند طهران في تهديداتها إلى خطط عملياتية وتدريبات فعلية شملت أدوات عسكرية متنوعة، أبرزها:

-الألغام البحرية: التي كثفت إيران نشرها في محيط مضيق هرمز لإعاقة أو استهداف القطع البحرية الضخمة.
-الصواريخ الباليستية: الاعتماد على رؤوس متفجرة ثقيلة تتجاوز زنة بعضها ألف كيلوغرام، وصواريخ "بحر-بحر" مخصصة للأهداف المتحركة.
-تكتيك "الهجمات المتزامنة": استخدام أسراب من الزوارق السريعة والانتحارية لإغراق الهدف بكثافة نيرانية تُربك المنظومات الدفاعية للحاملات.

إغلاق جزئي لمضيق هرمز
ميدانياً، نفذ الحرس الثوري مناورات بحرية تضمنت إغلاقاً جزئياً لمضيق هرمز لعدة ساعات، في خطوة وصفتها وكالة أنباء "فارس" بأنها لضمان سلامة الملاحة أثناء التدريبات. وأكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري جاهزية قواته لإغلاق الممر المائي الاستراتيجي – الذي يعبره خُمس النفط العالمي – في حال صدور قرار من القيادة العليا.

دعم استراتيجي ورسائل سياسية
تأتي هذه التطورات في ظل تقارير عن وصول شحنات أسلحة وتجهيزات دفاعية وهجومية من روسيا والصين إلى طهران، في إطار شراكة استراتيجية تعززت عقب "حرب الـ 12 يوماً" في حزيران الماضي.

ويرى خبراء أن طهران تحاول الموازنة بين "إيقاع التصعيد" ومسار التفاوض؛ حيث اعتبر الأكاديمي محجوب الزويري أن التحركات الإيرانية تهدف لإبراز أوراق القوة الميدانية لضمان عدم الظهور بمظهر المتراجع، بينما أكد الدبلوماسي السابق هادي أفقهي أن طهران ترصد التحشيد الأمريكي (المتمثل في الحاملتين "أبراهام لينكولن" و"جيرالد فورد")، ومستعدة لجعل أي مواجهة مفروضة "مكلفة للغاية".

(الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي عن مصدر أميركي: دخول حاملة الطائرات "لينكولن" منطقة عمل القيادة الوسطى الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: هل بإمكان إيران استهداف مجموعة حاملات الطائرات الأميركية؟
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط التوتّرات... أين تنتشر حاملات الطائرات الأميركية؟
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حاملة الطائرات "لينكولن" في طريقها إلى المنطقة وسط تصاعد التوتر مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 20:59:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

الجزيرة

الخليج

العليا

روسيا

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:58 | 2026-02-17
Lebanon24
13:44 | 2026-02-17
Lebanon24
13:28 | 2026-02-17
Lebanon24
13:28 | 2026-02-17
Lebanon24
13:17 | 2026-02-17
Lebanon24
12:57 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24