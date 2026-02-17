في أميركا... سحب منتجات زبدة الفول السوداني بشكلٍ عاجل من الأسواق

سحبت شركة "Ventura Foods" الأميركية، مجموعة من منتجات زبدة الفول السوداني في 40 ولاية أميركية بشكل عاجل، بعد اكتشاف قطع بلاستيكية زرقاء أثناء عملية الإنتاج قد تؤدي للاختناق.



وأوضحت والدواء الأميركيّة، أن عملية السحب تشمل الأنواع التالية:



زبدة الفول السوداني الكريمية (0.75 أونصة).

زبدة الفول السوداني الكريمية مع مربى العنب (1.12 أونصة).

زبدة الفول السوداني الكريمية مع مربى الفراولة (1.12 أونصة). (روسيا اليوم)