عربي-دولي

ساعر يمثل إسرائيل في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" برئاسة ترامب

Lebanon 24
17-02-2026 | 12:04
ساعر يمثل إسرائيل في الاجتماع الافتتاحي لـمجلس السلام برئاسة ترامب
أعلنت إسرائيل رسمياً أن وزير خارجيتها، جدعون ساعر، سيمثل تل أبيب في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمزمع عقده في واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويأتي هذا التمثيل بعد توقيع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتفاقية الانضمام للمجلس خلال لقائه الأخير بترامب.

وفقاً لبيان مكتب الخارجية الإسرائيلي، سيبدأ ساعر جولته بحضور اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي في نيويورك غداً الأربعاء، لينتقل بعدها إلى واشنطن يوم الخميس للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمجلس الذي يرأسه ترامب.
 
وسيتولى ساعر عرض الموقف الإسرائيلي الرسمي في هذا المحفل الجديد الذي يهدف، بحسب ترامب، إلى تسوية النزاعات العالمية والإشراف على الحكم المؤقت في قطاع غزة وفقاً لخطته المعلنة أواخر العام الماضي.

أثار إطلاق "مجلس السلام" قلقاً لدى الخبراء من احتمال تهميشه لدور الأمم المتحدة، وهو ما انعكس في ردود الفعل الدولية الحذرة؛ فبينما سارعت دول حليفة لواشنطن في الشرق الأوسط للانضمام، لا يزال الحلفاء الغربيون التقليديون يلتزمون التريث.
 
وتبرز "عقبة مالية" أمام العضوية الدائمة في المجلس، حيث تشترط المبادرة دفع مبلغ مليار دولار للمشاركة في هذا الكيان الدولي الجديد.

رويترز عن مصدر تركي: وزير الخارجية هاكان فيدان سيمثل الرئيس أردوغان في مجلس السلام برئاسة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئاسة كازاخستان: ترامب دعا الرئيس توكاييف للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تدعو مجلس السلام لـ"الاضطلاع بمسؤوليته" لوقف خروقات إسرائيل وإلزامها باتفاق غزة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
برئاسة ترامب.. تقرير يكشف التفاصيل الكاملة لـ"مجلس السلام" الدولي
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

مجلس الأمن

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

نيويورك

Lebanon24
16:59 | 2026-02-17
Lebanon24
16:12 | 2026-02-17
Lebanon24
16:11 | 2026-02-17
Lebanon24
16:05 | 2026-02-17
Lebanon24
16:00 | 2026-02-17
Lebanon24
15:45 | 2026-02-17
