ساعر يمثل إسرائيل في الاجتماع الافتتاحي لـمجلس السلام برئاسة ترامب

أعلنت رسمياً أن وزير خارجيتها، جدعون ساعر، سيمثل في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي ، والمزمع عقده في في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويأتي هذا التمثيل بعد توقيع رئيس الوزراء بنيامين على اتفاقية الانضمام للمجلس خلال لقائه الأخير بترامب.



وفقاً لبيان مكتب الخارجية ، سيبدأ ساعر جولته بحضور اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي في غداً الأربعاء، لينتقل بعدها إلى واشنطن يوم الخميس للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمجلس الذي يرأسه .

وسيتولى ساعر عرض الموقف الإسرائيلي الرسمي في هذا المحفل الجديد الذي يهدف، بحسب ترامب، إلى تسوية النزاعات العالمية والإشراف على الحكم المؤقت في وفقاً لخطته المعلنة أواخر العام الماضي.



أثار إطلاق "مجلس السلام" قلقاً لدى الخبراء من احتمال تهميشه لدور ، وهو ما انعكس في ردود الفعل الدولية الحذرة؛ فبينما سارعت دول حليفة لواشنطن في للانضمام، لا يزال الحلفاء الغربيون التقليديون يلتزمون التريث.

وتبرز "عقبة مالية" أمام العضوية الدائمة في المجلس، حيث تشترط المبادرة دفع مبلغ مليار دولار للمشاركة في هذا الكيان الدولي الجديد.



