جاسوس في مرآب منزلك.. كيف تحولت سيارتك إلى أداة تنصت مخيفة؟

كشفت تقارير تقنية حديثة عن ظهور أدوات برمجية متطورة قادرة على اختراق الأنظمة الرقمية في السيارات الحديثة، وتحديداً الميكروفونات والكاميرات المدمجة فيها.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التقنيات التي طورتها شركات متخصصة تتيح للمخترقين التنصت على المحادثات داخل مقصورة السيارة ومراقبة المحيط الخارجي والداخلي عبر الكاميرات دون علم السائق، مما يفتح باباً جديداً من المخاطر المتعلقة بخصوصية البيانات والأمن الشخصي لمستخدمي المركبات الذكية.



وتعتمد هذه الأدوات على استغلال ثغرات في أنظمة الاتصال والترفيه المرتبطة بشبكة الإنترنت، حيث يتم الولوج إلى نظام التحكم المركزي بالسيارة والسيطرة على الأجهزة الصوتية والمرئية.

ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن هذا التطور يمثل تحولاً خطيراً في أساليب التجسس الرقمي، إذ لم تعد الهواتف والحواسيب هي المستهدفة الوحيدة، بل أصبحت السيارات التي باتت تشبه "الحواسيب المتنقلة" هدفاً سهلاً ومثالياً لجمع المعلومات الاستخباراتية أو الشخصية.



وتأتي هذه الأنباء في وقت تتسابق فيه شركات صناعة السيارات لتعزيز الربط الرقمي في مركباتها، مما يفرض تحديات أمنية معقدة تتطلب تحديثات برمجية مستمرة ومعايير تشفير أكثر صرامة.

ويرى المحللون أن حماية خصوصية المستخدم داخل مركبته تتطلب وعياً تقنياً متقدماً وتعاوناً وثيقاً بين صُنّاع السيارات وشركات الأمن المعلوماتي لصد الهجمات التي تستهدف هذه الثغرات التقنية الحساسة.



(هآرتس)