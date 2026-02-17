مُتهم باستغلال السلطة.. البرلمان يعزل رئيس البيرو بالوكالة

قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 نيسان المقبل، صوّت البيروفي أمس الثلاثاء في جلسة طارئة على عزل الرئيس بالوكالة ، الذي يواجه تحقيقين بشبهة استغلال السلطة.وجاء قرار العزل بأغلبية 75 صوتا، مقابل 24 صوتا رفضت القرار، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.ويعد جيري سابع رئيس يتم عزله في بيرو خلال عشر سنوات. وكان قد تولى رئاسة البرلمان حتى أكتوبر خلفا لدينا ، قبل أن يتولى مهام الرئاسة بالوكالة.ومن المقرر أن ينتخب البرلمان، اليوم الأربعاء، رئيسا جديدا له يتولى تلقائيا منصب رئيس الجمهورية بالوكالة حتى 28 ، موعد تنصيب الرئيس الذي سينتخب في نيسان.ويخضع جيري، البالغ 39 عاماً، لتحقيقين: الأول يتعلق بشبهة التدخل في توظيف تسع نساء ضمن حكومته، والثاني يتصل بجرائم مزعومة على صلة باستغلال السلطة.