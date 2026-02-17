تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
عربي-دولي
مُتهم باستغلال السلطة.. البرلمان يعزل رئيس البيرو بالوكالة
Lebanon 24
17-02-2026
|
23:39
قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 نيسان المقبل، صوّت
البرلمان
البيروفي أمس الثلاثاء في جلسة طارئة على عزل الرئيس بالوكالة
خوسيه
جيري
، الذي يواجه تحقيقين بشبهة استغلال السلطة.
وجاء قرار العزل بأغلبية 75 صوتا، مقابل 24 صوتا رفضت القرار، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
ويعد جيري سابع رئيس يتم عزله في بيرو خلال عشر سنوات. وكان قد تولى رئاسة البرلمان حتى أكتوبر خلفا لدينا
بولوارتي
، قبل أن يتولى مهام الرئاسة بالوكالة.
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان، اليوم الأربعاء، رئيسا جديدا له يتولى تلقائيا منصب رئيس الجمهورية بالوكالة حتى 28
تموز
، موعد تنصيب الرئيس الذي سينتخب في نيسان.
ويخضع جيري، البالغ 39 عاماً، لتحقيقين: الأول يتعلق بشبهة التدخل في توظيف تسع نساء ضمن حكومته، والثاني يتصل بجرائم مزعومة على صلة باستغلال السلطة.
