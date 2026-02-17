تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مُتهم باستغلال السلطة.. البرلمان يعزل رئيس البيرو بالوكالة

Lebanon 24
17-02-2026 | 23:39
A-
A+
مُتهم باستغلال السلطة.. البرلمان يعزل رئيس البيرو بالوكالة
مُتهم باستغلال السلطة.. البرلمان يعزل رئيس البيرو بالوكالة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 نيسان المقبل، صوّت البرلمان البيروفي أمس الثلاثاء في جلسة طارئة على عزل الرئيس بالوكالة خوسيه جيري، الذي يواجه تحقيقين بشبهة استغلال السلطة. 

وجاء قرار العزل بأغلبية 75 صوتا، مقابل 24 صوتا رفضت القرار، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

ويعد جيري سابع رئيس يتم عزله في بيرو خلال عشر سنوات. وكان قد تولى رئاسة البرلمان حتى أكتوبر خلفا لدينا بولوارتي، قبل أن يتولى مهام الرئاسة بالوكالة.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان، اليوم الأربعاء، رئيسا جديدا له يتولى تلقائيا منصب رئيس الجمهورية بالوكالة حتى 28 تموز، موعد تنصيب الرئيس الذي سينتخب في نيسان.

ويخضع جيري، البالغ 39 عاماً، لتحقيقين: الأول يتعلق بشبهة التدخل في توظيف تسع نساء ضمن حكومته، والثاني يتصل بجرائم مزعومة على صلة باستغلال السلطة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية حاولت مداهمة مكاتب في البرلمان وتتهم نوابا بالفساد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة الموريتانية: لم نبدأ حتى الآن باستغلال كل الثروات في بلادنا
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهم غسل الأموال واستغلال السلطة.. إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة البرلمان الأوروبي: منع جميع الدبلوماسيين الإيرانيين وأي ممثلين لطهران من دخول البرلمان الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24

دينا بولوارتي

دينا بولوارت

بولوارتي

الجمهوري

رئاسة ال

جمهورية

خوسيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-02-18
Lebanon24
04:00 | 2026-02-18
Lebanon24
03:59 | 2026-02-18
Lebanon24
03:30 | 2026-02-18
Lebanon24
03:04 | 2026-02-18
Lebanon24
02:51 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24