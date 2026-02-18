تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
عائلة سورية قطرية تراهن على عملية إعمار سوريا.. تقرير يكشف حجم ثروتها
Lebanon 24
18-02-2026
|
02:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
سلطت وكالة "بلومبرغ" الضوء على قصة صعود الشقيقين القطريين من أصل سوري، معتز ورامز الخياط، اللذين يقفان خلف عملية نقل آلاف الأبقار جواً إلى الدوحة عام 2017 لضمان إمدادات الحليب أثناء
المقاطعة
، في خطوة عززت الأمن الغذائي
القطري
وأسست لطفرة اقتصادية.
يملك الشقيقان، وهما في مطلع الأربعينات، نحو 20% لكل منهما من شركة "استثمار القابضة" متعددة الأنشطة، التي يقدر المحللون أن
صافي
ثروة العائلة الإجمالية يتجاوز 7 مليارات دولار. وتشمل استثماراتهم أصولاً عقارية في
لندن
، ومنتجعات سياحية، ومستشفيات بالشراكة مع "سيدارز سيناي" الأميركية، إضافة إلى مشاريع ضخمة في قطر شملت تجهيزات لكأس العالم 2022.
مع سقوط نظام
الأسد
، برز آل الخياط كلاعب رئيسي في إعادة إعمار
سوريا
، من خلال تحالفات فازت بصفقات طاقة ومطارات بمليارات الدولارات، أبرزها تطوير مطار
دمشق
الدولي بـ4 مليارات دولار، واتفاق مع "شيفرون" للتنقيب البحري. ويُعزى نجاحهم إلى علاقاتهم المزدوجة: الاندماج في منظومة رأس المال
القطرية
المرتبطة بالدولة، واحتفاظهم بجذور ثقافية وسياسية
سورية
.
ارتفع سهم "استثمار" بنسبة 152% خلال عام، متجاوزاً مؤشرات الأسواق، مما يعكس رهان المستثمرين على دورهم المحوري في تنويع الاقتصاد القطري وإعادة إعمار سوريا، وسط شبكة علاقات تشمل دوائر سياسية وتجارية أميركية وخليجية. (بلومبرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لسكاي نيوز عربية: أكبر تحدٍّ في سوريا هو بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا وإطلاق التنمية والاقتصاد
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لسكاي نيوز عربية: أكبر تحدٍّ في سوريا هو بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا وإطلاق التنمية والاقتصاد
18/02/2026 11:33:30
18/02/2026 11:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
40 إلى 60 ألف مقاتل؟ عميد إسرائيلي يكشف حجم "حماس" الحقيقي
Lebanon 24
40 إلى 60 ألف مقاتل؟ عميد إسرائيلي يكشف حجم "حماس" الحقيقي
18/02/2026 11:33:30
18/02/2026 11:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة بريجيت باردو تكشف سبب وفاتها!
Lebanon 24
عائلة بريجيت باردو تكشف سبب وفاتها!
18/02/2026 11:33:30
18/02/2026 11:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف العلاقة بين حجم الرأس وخطر الخرف
Lebanon 24
دراسة تكشف العلاقة بين حجم الرأس وخطر الخرف
18/02/2026 11:33:30
18/02/2026 11:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم
المقاطعة
القطرية
القطري
سوريا
جمالي
الأسد
تابع
قد يعجبك أيضاً
أصيب بـ"نيران صديقة".. مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
أصيب بـ"نيران صديقة".. مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
04:24 | 2026-02-18
18/02/2026 04:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلوني بين تثبيت السلطة وكسر الهيبة
Lebanon 24
ميلوني بين تثبيت السلطة وكسر الهيبة
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 04:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مناورات بحرية إيرانية ـ روسية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي
Lebanon 24
مناورات بحرية إيرانية ـ روسية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي
03:59 | 2026-02-18
18/02/2026 03:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": هذا ما يعنيه نزع السلاح للفلسطينيين
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": هذا ما يعنيه نزع السلاح للفلسطينيين
03:30 | 2026-02-18
18/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل
03:04 | 2026-02-18
18/02/2026 03:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
Lebanon 24
الدرزي الثاني في لائحة جنبلاط الانتخابية.. وزيرة تتقدم على ابن حمادة!
07:00 | 2026-02-17
17/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
10:30 | 2026-02-17
17/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟
05:32 | 2026-02-17
17/02/2026 05:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
11:08 | 2026-02-17
17/02/2026 11:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
09:01 | 2026-02-17
17/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:24 | 2026-02-18
أصيب بـ"نيران صديقة".. مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
04:00 | 2026-02-18
ميلوني بين تثبيت السلطة وكسر الهيبة
03:59 | 2026-02-18
مناورات بحرية إيرانية ـ روسية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي
03:30 | 2026-02-18
تقرير لـ"Middle East Eye": هذا ما يعنيه نزع السلاح للفلسطينيين
03:04 | 2026-02-18
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل
02:51 | 2026-02-18
توقعات بمغادرة رئيسة المركزي الأوروبي منصبها قبل انتهاء ولايتها
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 11:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 11:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 11:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24