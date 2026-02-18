عائلة سورية قطرية تراهن على عملية إعمار سوريا.. تقرير يكشف حجم ثروتها

سلطت وكالة "بلومبرغ" الضوء على قصة صعود الشقيقين القطريين من أصل سوري، معتز ورامز الخياط، اللذين يقفان خلف عملية نقل آلاف الأبقار جواً إلى الدوحة عام 2017 لضمان إمدادات الحليب أثناء ، في خطوة عززت الأمن الغذائي وأسست لطفرة اقتصادية.



يملك الشقيقان، وهما في مطلع الأربعينات، نحو 20% لكل منهما من شركة "استثمار القابضة" متعددة الأنشطة، التي يقدر المحللون أن ثروة العائلة الإجمالية يتجاوز 7 مليارات دولار. وتشمل استثماراتهم أصولاً عقارية في ، ومنتجعات سياحية، ومستشفيات بالشراكة مع "سيدارز سيناي" الأميركية، إضافة إلى مشاريع ضخمة في قطر شملت تجهيزات لكأس العالم 2022.



مع سقوط نظام ، برز آل الخياط كلاعب رئيسي في إعادة إعمار ، من خلال تحالفات فازت بصفقات طاقة ومطارات بمليارات الدولارات، أبرزها تطوير مطار الدولي بـ4 مليارات دولار، واتفاق مع "شيفرون" للتنقيب البحري. ويُعزى نجاحهم إلى علاقاتهم المزدوجة: الاندماج في منظومة رأس المال المرتبطة بالدولة، واحتفاظهم بجذور ثقافية وسياسية .



ارتفع سهم "استثمار" بنسبة 152% خلال عام، متجاوزاً مؤشرات الأسواق، مما يعكس رهان المستثمرين على دورهم المحوري في تنويع الاقتصاد القطري وإعادة إعمار سوريا، وسط شبكة علاقات تشمل دوائر سياسية وتجارية أميركية وخليجية. (بلومبرغ)

