مجلس النواب التركي يُؤيّد تقريرا يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

صوتت لجنة برلمانية تركية، بالموافقة بأغلبية كبيرة على تقرير يتضمن إصلاحات قانونية تهدف إلى تسهيل نزع سلاح ، الذي من شأنه أن يدفع عملية السلام الرامية إلى إنهاء صراع دام أكثر من 40 عاماً.

وحظي التقرير بموافقة 47 نائبا في اللجنة، بينما رفضه نائبان وامتنع نائب واحد عن التصويت. (العربية)