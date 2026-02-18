ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!

وجّه الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى ، مبيّناً أن أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق مع ، أو دفع إلى الاستعانة بقاعدة غارسيا، في إشارة واضحة إلى احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري.





وقال في منشور على منصته (تروث سوشال): "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا".

وكان قد أوضح، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعود الإيرانيون بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين.





وأشار البيت الأبيض إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم بشأن إيران"، مضيفا: "من أن تُبرم إيران اتفاقا".





كما شدد على أن "الدبلوماسية هي خيار ترامب الأول في التعامل مع إيران". (سكاي نيوز)