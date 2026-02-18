تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!
Lebanon 24
18-02-2026
|
15:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى
إيران
، مبيّناً أن
طهران
أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق مع
واشنطن
، أو دفع
الولايات المتحدة
إلى الاستعانة بقاعدة
دييغو
غارسيا، في إشارة واضحة إلى احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري.
وقال
ترامب
في منشور على منصته (تروث سوشال): "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا".
وكان
البيت الأبيض
قد أوضح، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعود الإيرانيون بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم بشأن إيران"، مضيفا: "من
الحكمة
أن تُبرم إيران اتفاقا".
كما شدد على أن "الدبلوماسية هي خيار ترامب الأول في التعامل مع إيران". (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا
Lebanon 24
ترامب: إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا
18/02/2026 23:57:33
18/02/2026 23:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: المملكة المتحدة تخطط للتنازل عن جزيرة دييغو غارسيا التي تضم قاعدة عسكرية أميركية حيوية إلى موريشيوس
Lebanon 24
ترامب: المملكة المتحدة تخطط للتنازل عن جزيرة دييغو غارسيا التي تضم قاعدة عسكرية أميركية حيوية إلى موريشيوس
18/02/2026 23:57:33
18/02/2026 23:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس": الخيار العسكري ضد إيران لا يزال قائمًا
Lebanon 24
مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس": الخيار العسكري ضد إيران لا يزال قائمًا
18/02/2026 23:57:33
18/02/2026 23:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: سنلجأ للخيار العسكري إذا رفضت "قسد" تنفيذ الاتفاق الجديد
Lebanon 24
الخارجية السورية: سنلجأ للخيار العسكري إذا رفضت "قسد" تنفيذ الاتفاق الجديد
18/02/2026 23:57:33
18/02/2026 23:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
سكاي نيوز
دبلوماسي
الإيراني
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف
16:40 | 2026-02-18
18/02/2026 04:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
16:25 | 2026-02-18
18/02/2026 04:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُصدر إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية بشأن عمليات إطلاق صواريخ
Lebanon 24
إيران تُصدر إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية بشأن عمليات إطلاق صواريخ
16:21 | 2026-02-18
18/02/2026 04:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
Lebanon 24
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
16:00 | 2026-02-18
18/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
Lebanon 24
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
15:18 | 2026-02-18
18/02/2026 03:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2026-02-18
واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف
16:25 | 2026-02-18
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
16:21 | 2026-02-18
إيران تُصدر إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية بشأن عمليات إطلاق صواريخ
16:00 | 2026-02-18
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
15:18 | 2026-02-18
"ضربة إيران اقتربت".. تقرير جديد يعلن وهذا ما سيحصل
14:09 | 2026-02-18
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 18 مسؤولا إيرانيا.. إليكم السبب
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 23:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 23:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 23:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24