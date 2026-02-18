تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر "قاعدة دييغو غارسيا"!

Lebanon 24
18-02-2026 | 15:18
A-
A+
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر قاعدة دييغو غارسيا!
ترامب يضع إيران بين الاتفاق أو الخيار العسكري عبر قاعدة دييغو غارسيا! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مبيّناً أن طهران أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، أو دفع الولايات المتحدة إلى الاستعانة بقاعدة دييغو غارسيا، في إشارة واضحة إلى احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري.


وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشال): "إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا".
وكان البيت الأبيض قد أوضح، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعود الإيرانيون بمزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المقبلين.


وأشار البيت الأبيض إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم بشأن إيران"، مضيفا: "من الحكمة أن تُبرم إيران اتفاقا".


كما شدد على أن "الدبلوماسية هي خيار ترامب الأول في التعامل مع إيران". (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: إذا قررت إيران عدم إبرام اتفاق فقد يكون من الضروري للولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: المملكة المتحدة تخطط للتنازل عن جزيرة دييغو غارسيا التي تضم قاعدة عسكرية أميركية حيوية إلى موريشيوس
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس": الخيار العسكري ضد إيران لا يزال قائمًا
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: سنلجأ للخيار العسكري إذا رفضت "قسد" تنفيذ الاتفاق الجديد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

سكاي نيوز

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-02-18
Lebanon24
16:25 | 2026-02-18
Lebanon24
16:21 | 2026-02-18
Lebanon24
16:00 | 2026-02-18
Lebanon24
15:18 | 2026-02-18
Lebanon24
14:09 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24