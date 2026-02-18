إيران تُصدر إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية بشأن عمليات إطلاق صواريخ

أعلنت إدارة الأميركية أن أصدرت إشعارًا جديدًا للملاحة الجوية، يفيد بعزمها تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ في مناطق جنوب البلاد، يوم الخميس، بين الساعة 03:00 و13:30 بتوقيت غرينتش.





وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء إسنا نقلًا عن متحدث عسكري، اليوم الأربعاء، بأن إيران ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع حليفتها ، غدًا الخميس، في بحر .





وقال المتحدث حسن مقصودلو إن "المناورات البحرية المشتركة" ستجري في وفي شمال ، و"هدفها تعزيز الأمن البحري (في المنطقة) والعلاقات بين سلاحي البحرية في البلدين".





ولم يحدّد المدة التي ستستغرقها هذه المناورات. (آرم نيوز)

Advertisement