لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
18-02-2026
|
16:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
البيت الأبيض
الأربعاء أنه سيكون "من
الحكمة
" أن تبرم
إيران
اتفاقاً مع
الولايات المتحدة
.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، إنه "سيكون من الحكمة إلى حد كبير بأن تبرم إيران اتفاقاً مع
الرئيس ترامب
ومع إدارته".
يأتي ذلك، بعد أيام من تصعيد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خطابه ضد إيران.
