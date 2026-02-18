تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف

Lebanon 24
18-02-2026 | 16:40
واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا.


وفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الأميركي أنه أكمل الانسحاب من قاعدة استراتيجية في سوريا، وسلمها للقوات السورية، في أحدث مؤشر على تعزيز العلاقات الأميركية السورية التي قد تتيح انسحاباً أميركياً أكبر.


ذكرت الصحيفة أن القوات ستنسحب من المواقع الأميركية المتبقية في سوريا في الشهرين المقبلين. 


وحتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي كامل من البنتاغون عن الجدول الزمني النهائي للانسحاب، لكن مصادر أميركية أكدت لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن العملية قيد التنفيذ.


وأعلنت وزارة الدفاع السورية الأحد تسلمها قاعدة الشدادي العسكرية في شمال شرقي البلاد، بعد التنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت قبلها بأيام قاعدة رئيسية قرب الحدود الاردنية العراقية.


ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وزارة الدفاع "تسلمت قوات الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية في ريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأميركي".  (آرم نيوز)
وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

وزارة الدفاع

العراقية

السورية

العراقي

العراق

