واشنطن تستعد لسحب كل قواتها من سوريا.. صحيفة تكشف

ذكرت صحيفة " "، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن تعتزم سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من .





وفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الأميركي أنه أكمل الانسحاب من قاعدة استراتيجية في سوريا، وسلمها للقوات ، في أحدث مؤشر على تعزيز العلاقات الأميركية السورية التي قد تتيح انسحاباً أميركياً أكبر.





ذكرت الصحيفة أن القوات ستنسحب من المواقع الأميركية المتبقية في سوريا في الشهرين المقبلين.





وحتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي كامل من البنتاغون عن الجدول النهائي للانسحاب، لكن مصادر أميركية أكدت لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن العملية قيد التنفيذ.





وأعلنت السورية الأحد تسلمها قاعدة الشدادي العسكرية في شمال شرقي البلاد، بعد التنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت قبلها بأيام قاعدة رئيسية قرب الحدود الاردنية .





ونقلت السورية الرسمية "سانا" عن وزارة الدفاع "تسلمت قوات الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية في ريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأميركي". (آرم نيوز)

