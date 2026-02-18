تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-10
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
كندا ترفع جزءاً من العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتعدل قوائم الأفراد والكيانات
Lebanon 24
18-02-2026
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم الأربعاء عن رفع بعض
العقوبات
الاقتصادية المفروضة على
سوريا
، بما في ذلك إزالة 24 كيانا وفردا واحدا من قوائمها.
وبحسب البيان الرسمي للوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار تعديل الحظر الاقتصادي الواسع المرتبط بنظام
بشار الأسد
والمستمر منذ أيار2011.
تركز التعديلات على تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم
الخدمات المالية
، بما في ذلك المعاملات النفطية، بهدف تيسير النشاط الاقتصادي في سوريا. كما تهدف إزالة الكيانات والأفراد من القوائم إلى تسهيل التعاملات مع المؤسسات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية لدعم التعافي.
وفي الوقت نفسه، أضافت
كندا
معيارين جديدين لوضع الأفراد والكيانات على لوائح العقوبات، بما يتيح تصنيف المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.
ونتيجة لذلك، فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد تورطوا في انتهاكات جسيمة، بالإضافة إلى مشاركتهم في موجة العنف الطائفي التي شهدتها سوريا في آذار 2025.
ويعكس هذا القرار استمرار جهود كندا في تخفيف بعض العقوبات مؤقتا لتسهيل الأعمال الإنسانية، ويأتي ضمن توجه غربي لإعادة تقييم السياسات تجاه سوريا في ظل التطورات الميدانية والسياسية والضغوط الإنسانية المتزايدة على المدنيين. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأسترالية: العقوبات تشمل 20 فردا و3 كيانات بينهم مسؤولون كبار وكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
الخارجية الأسترالية: العقوبات تشمل 20 فردا و3 كيانات بينهم مسؤولون كبار وكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني
19/02/2026 06:40:48
19/02/2026 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا وهذا يعطيها الفرصة من أجل أن تتنفس
Lebanon 24
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا وهذا يعطيها الفرصة من أجل أن تتنفس
19/02/2026 06:40:48
19/02/2026 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادًا وكيانات
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادًا وكيانات
19/02/2026 06:40:48
19/02/2026 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان سعودي تركي: تثمين الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لدعم حكومة سوريا ورفع العقوبات
Lebanon 24
بيان سعودي تركي: تثمين الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لدعم حكومة سوريا ورفع العقوبات
19/02/2026 06:40:48
19/02/2026 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام بشار الأسد
الخدمات المالية
بشار الأسد
الطائف
النفط
الأسد
تابع
قد يعجبك أيضاً
عقوبات أوكرانية جديدة ضد لوكاشينكو رداً على دعم موسكو
Lebanon 24
عقوبات أوكرانية جديدة ضد لوكاشينكو رداً على دعم موسكو
23:40 | 2026-02-18
18/02/2026 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تصاعد التوتر مع إيران.. روبيو يزور إسرائيل نهاية الشهر
Lebanon 24
وسط تصاعد التوتر مع إيران.. روبيو يزور إسرائيل نهاية الشهر
23:31 | 2026-02-18
18/02/2026 11:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حكم تاريخي ضد يون سوك يول وسط بث مباشر متوقع لصدوره
Lebanon 24
حكم تاريخي ضد يون سوك يول وسط بث مباشر متوقع لصدوره
23:31 | 2026-02-18
18/02/2026 11:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع كارثية في أفغانستان
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع كارثية في أفغانستان
23:22 | 2026-02-18
18/02/2026 11:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كيم جونغ أون يشرف على إعلان منظومة صاروخية "فريدة من نوعها"
Lebanon 24
كيم جونغ أون يشرف على إعلان منظومة صاروخية "فريدة من نوعها"
23:15 | 2026-02-18
18/02/2026 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:40 | 2026-02-18
عقوبات أوكرانية جديدة ضد لوكاشينكو رداً على دعم موسكو
23:31 | 2026-02-18
وسط تصاعد التوتر مع إيران.. روبيو يزور إسرائيل نهاية الشهر
23:31 | 2026-02-18
حكم تاريخي ضد يون سوك يول وسط بث مباشر متوقع لصدوره
23:22 | 2026-02-18
برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع كارثية في أفغانستان
23:15 | 2026-02-18
كيم جونغ أون يشرف على إعلان منظومة صاروخية "فريدة من نوعها"
23:07 | 2026-02-18
استعدادات عسكرية أميركية وسط ترقب قرار بشأن إيران
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24