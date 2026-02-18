تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كندا ترفع جزءاً من العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتعدل قوائم الأفراد والكيانات

Lebanon 24
18-02-2026 | 15:55
A-
A+
كندا ترفع جزءاً من العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتعدل قوائم الأفراد والكيانات
كندا ترفع جزءاً من العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتعدل قوائم الأفراد والكيانات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم الأربعاء عن رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك إزالة 24 كيانا وفردا واحدا من قوائمها.


وبحسب البيان الرسمي للوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار تعديل الحظر الاقتصادي الواسع المرتبط بنظام بشار الأسد والمستمر منذ أيار2011.


تركز التعديلات على تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية، بما في ذلك المعاملات النفطية، بهدف تيسير النشاط الاقتصادي في سوريا. كما تهدف إزالة الكيانات والأفراد من القوائم إلى تسهيل التعاملات مع المؤسسات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية لدعم التعافي.


وفي الوقت نفسه، أضافت كندا معيارين جديدين لوضع الأفراد والكيانات على لوائح العقوبات، بما يتيح تصنيف المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.


ونتيجة لذلك، فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد تورطوا في انتهاكات جسيمة، بالإضافة إلى مشاركتهم في موجة العنف الطائفي التي شهدتها سوريا في آذار 2025.


ويعكس هذا القرار استمرار جهود كندا في تخفيف بعض العقوبات مؤقتا لتسهيل الأعمال الإنسانية، ويأتي ضمن توجه غربي لإعادة تقييم السياسات تجاه سوريا في ظل التطورات الميدانية والسياسية والضغوط الإنسانية المتزايدة على المدنيين. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأسترالية: العقوبات تشمل 20 فردا و3 كيانات بينهم مسؤولون كبار وكيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 06:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا وهذا يعطيها الفرصة من أجل أن تتنفس
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 06:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادًا وكيانات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 06:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي تركي: تثمين الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لدعم حكومة سوريا ورفع العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 06:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24

نظام بشار الأسد

الخدمات المالية

بشار الأسد

الطائف

النفط

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
23:40 | 2026-02-18
Lebanon24
23:31 | 2026-02-18
Lebanon24
23:31 | 2026-02-18
Lebanon24
23:22 | 2026-02-18
Lebanon24
23:15 | 2026-02-18
Lebanon24
23:07 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24