تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الولايات المتحدة تحذر من عواقب التمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
19-02-2026
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية
العراقية
، اليوم الخميس، تلقيها رسالة أمريكية تضمنت تحذيرًا من إمكانية فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات في حال التمسك بتكليف نوري المالكي، برئاسة الحكومة.
وقالت الوزراة، في بيان، إن الرسالة الشفهية التي تم استلامها من الجانب الأمريكي في
واشنطن
، في حال تمسّك الكتلة الكبرى بمرشحها الحالي، تضمنت فقرتين رئيستين، الأولى اشتملت على تلميح واضح وصريح بإمكانية فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات.
أما الفقرة الثانية فتضمنت مجموعة من المعايير المرتبطة بطبيعة التعاون والعمل المشترك مع
الولايات المتحدة
، لاسيما فيما يتعلق بتشكيل أي حكومة قادمة وآليات عملها.
وكان
المكتب الإعلامي
لرئيس ائتلاف دولة القانون نفى الأمر جملة وتفصيلاً،
وقال مدير
المكتب الإعلامي للمالكي، هشام الركابي، في منشور على "إكس"، الثلاثاء الماضي، "في ظل الحملة الإعلامية المغرضة التي تروج لادعاءات سحب ترشيح المالكي من قبل الإطار التنسيقي، وزج أسماء بديلة، نؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".
وأكد الركابي أن "الإطار ملتزم بمواقفه السياسية. محاولات التشويش على الرأي العام لن تنجح".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء الدنمارك: أفضل طريق للمضي قدمًا لكلّ من الولايات المتحدة وأوروبا هو التمسك بالعمل معًا
Lebanon 24
رئيسة وزراء الدنمارك: أفضل طريق للمضي قدمًا لكلّ من الولايات المتحدة وأوروبا هو التمسك بالعمل معًا
19/02/2026 09:18:19
19/02/2026 09:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا تم انتخاب المالكي رئيسا للوزراء فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تعود لمساعدة العراق
Lebanon 24
ترامب: إذا تم انتخاب المالكي رئيسا للوزراء فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تعود لمساعدة العراق
19/02/2026 09:18:19
19/02/2026 09:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكيم يقاطع.. رسالة تحفظ على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
الحكيم يقاطع.. رسالة تحفظ على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة
19/02/2026 09:18:19
19/02/2026 09:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يرفض ترامب تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية؟
Lebanon 24
لماذا يرفض ترامب تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية؟
19/02/2026 09:18:19
19/02/2026 09:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
المكتب الإعلامي
وزارة الخارجية
وقال مدير
العراقية
العراقي
بات على
العراق
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات وقصفاً مدفعياً جديداً على قطاع غزة
Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات وقصفاً مدفعياً جديداً على قطاع غزة
02:13 | 2026-02-19
19/02/2026 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تنسيق الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.. تقرير يكشف تفاصيله
Lebanon 24
تنسيق الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.. تقرير يكشف تفاصيله
02:07 | 2026-02-19
19/02/2026 02:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البيرو تشهد انتخاب رئيس مؤقت للمرة الأولى في تاريخها
Lebanon 24
البيرو تشهد انتخاب رئيس مؤقت للمرة الأولى في تاريخها
02:07 | 2026-02-19
19/02/2026 02:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تنتظر "مقترحا مكتوبا".. هل تجنب الورقة الايرانية المنطقة من الحرب؟
Lebanon 24
واشنطن تنتظر "مقترحا مكتوبا".. هل تجنب الورقة الايرانية المنطقة من الحرب؟
01:56 | 2026-02-19
19/02/2026 01:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن يعقد جلسة وزارية اليوم لمناقشة الأزمة في السودان
Lebanon 24
مجلس الأمن يعقد جلسة وزارية اليوم لمناقشة الأزمة في السودان
01:40 | 2026-02-19
19/02/2026 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:13 | 2026-02-19
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات وقصفاً مدفعياً جديداً على قطاع غزة
02:07 | 2026-02-19
تنسيق الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.. تقرير يكشف تفاصيله
02:07 | 2026-02-19
البيرو تشهد انتخاب رئيس مؤقت للمرة الأولى في تاريخها
01:56 | 2026-02-19
واشنطن تنتظر "مقترحا مكتوبا".. هل تجنب الورقة الايرانية المنطقة من الحرب؟
01:40 | 2026-02-19
مجلس الأمن يعقد جلسة وزارية اليوم لمناقشة الأزمة في السودان
01:30 | 2026-02-19
إسرائيل تحبط تهديدًا إرهابيًا قبل تنفيذه في مدينة أريحا
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 09:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 09:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 09:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24