عربي-دولي
واشنطن تنتظر "مقترحا مكتوبا".. هل تجنب الورقة الايرانية المنطقة من الحرب؟
Lebanon 24
19-02-2026
|
01:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن تقدم
إيران
للولايات المتحدة مقترحا مكتوبا عن كيفية حل الخلاف بينهما، في أعقاب المحادثات التي انعقدت بين البلدين في جنيف، حسبما قال مسؤول أميركي بارز لـ"
رويترز
"، الأربعاء.
وأضاف المسؤول أن كبار مستشاري الأمن القومي الأميركي اجتمعوا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الملف
الإيراني
، وجرى إبلاغهم بضرورة اكتمال انتشار جميع القوات الأميركية في المنطقة بحلول منتصف مارس المقبل.
وأوضح المسؤول أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيلتقي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في إسرائيل
يوم 28 شباط.
وهدفت المحادثات غير المباشرة التي جرت في جنيف الثلاثاء، بين المبعوثين
الأميركيين
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من جانب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من الجانب الآخر، إلى احتواء الأزمة المتصاعدة بين البلدين.
وتطالب
الولايات المتحدة
إيران بالتخلي عن برنامجها
النووي
، وهو ما ترفضه إيران التي تنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.
وقال المسؤول الأميركي الكبير إن إيران وافقت على تقديم مقترح مكتوب حول كيفية معالجة المخاوف الأميركية خلال محادثات جنيف.
