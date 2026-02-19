واشنطن تنتظر "مقترحا مكتوبا".. هل تجنب الورقة الايرانية المنطقة من الحرب؟

من المتوقع أن تقدم للولايات المتحدة مقترحا مكتوبا عن كيفية حل الخلاف ⁠بينهما، في أعقاب المحادثات التي انعقدت بين البلدين في جنيف، حسبما قال مسؤول أميركي بارز لـ" "، الأربعاء.





وأضاف المسؤول أن كبار مستشاري الأمن القومي الأميركي اجتمعوا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الملف ، وجرى إبلاغهم بضرورة اكتمال انتشار جميع القوات الأميركية في المنطقة بحلول منتصف مارس المقبل.



وأوضح المسؤول أن وزير ‌الخارجية ماركو روبيو سيلتقي بنيامين نتنياهو يوم 28 شباط.

وهدفت المحادثات ‌غير المباشرة التي ‌جرت في جنيف الثلاثاء، بين المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من جانب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من الجانب الآخر، إلى احتواء الأزمة المتصاعدة بين البلدين.



وتطالب إيران بالتخلي عن برنامجها ‌ ، وهو ما ترفضه إيران التي تنفي ‌سعيها لتطوير ⁠سلاح نووي.



وقال المسؤول الأميركي الكبير إن إيران وافقت على تقديم مقترح مكتوب حول كيفية معالجة المخاوف الأميركية خلال محادثات جنيف.