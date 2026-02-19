تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تقرير: كيف يمكن أن يتطور الهجوم الأميركي على إيران؟

Lebanon 24
19-02-2026 | 12:00
تقرير: كيف يمكن أن يتطور الهجوم الأميركي على إيران؟
نشر موقع "metro"، تقريرًا عن احتمالية تطور الهجوم الأميركي على إيران، وسط تعزيز الحشود العسركية في الشرق الأوسط.
 
وقال التقرير:" قام دونالد ترامب بتعزيز أكبر تجمع للقوة الجوية الأميركية في الشرق الأوسط منذ عام 2003، في ظل تصاعد شائعات الصراع مع إيران إلى ذروتها. قال خبراء إن الجيش الأميركي قد يبدأ ضربات على إيران في أقرب وقت يوم السبت، لكن من المرجح أن يستمر أي صراع محتمل لفترة أطول بكثير. لم تسفر المحادثات النووية الأخيرة مع إيران عن تقدم يذكر، وبدأ ترامب يفقد صبره: حيث قال لإيران بشكل أساسي أن تعقد صفقة أو تواجه العواقب.

أضاف": قال مسؤولون لشبكة سي بي إس إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيضرب إيران أم لا، لكن التحرك العسكري الأمريكي الضخم يشير إلى أن شيئاً ما قد يحدث في الأيام القليلة المقبلة. تم نشر الطائرات في البحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن واليونان. وتتواجد الأصول البحرية حالياً في البحر الأحمر وبحر العرب وبالقرب من مضيق هرمز. تبحر حاملة الطائرات الأكبر في العالم، يو إس إس جيرالد آر فورد، حالياً باتجاه الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تصل إلى بحر العرب بحلول يوم الأحد".

وحسب التقرير، قال التقرير أن "خبير الأمن ويل جيديس لصحيفة مترو أمس إن الولايات المتحدة على الأرجح تقوم برسم خريطة لإيران لضمان أن أي ضربات محتملة تستهدف أصول النظام، بدلاً من المدنيين. وقال: "ستكون القدرات النووية والأصول العسكرية هي محور التركيز، بهدف في نهاية المطاف تعطيل القوة العسكرية للنظام والضغط عليه للرحيل".

تابع:" أظهرت صور الأقمار الصناعية أمس أن إيران قامت ببناء درع خرساني فوق منشأة جديدة في موقع عسكري حساس وغطتها بالتراب. ربما يتوقعون هجوماً مماثلاً لهجوم الصراع القصير بين إسرائيل وإيران الصيف الماضي، والذي دمرت فيه الولايات المتحدة العديد من المنشآت النووية. بدأ ذلك الهجوم عندما غادرت قاذفات الشبح من طراز B-2 ولاية ميسوري واتجهت نحو إيران. وبعد دخولها الشرق الأوسط، ضربت القاذفات مواقع نووية في فوردو وناتانز بإيران، قبل أن تغادر المجال الجوي الإيراني وتتجه عائدة إلى الولايات المتحدة".

وقال التقرير:" قد يتخذ هذا الصراع منحىً مختلفاً بعض الشيء. فقد رجّح الخبراء أن يستخدم الجيش أسلوباً مماثلاً من خلال استهداف المنشآت النووية والمناطق التي يتواجد فيها المسؤولون الحكوميون. قال الدكتور بامو نوري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة غرب  لندن ، لصحيفة  مترو  إن  الصراع الذي تشنه الولايات المتحدة  سيكون من السهل إشعاله،  لكن من الصعب السيطرة عليه. وأوضح قائلاً: "إن الحرب الشاملة ستترتب عليها تكاليف باهظة وغير متوقعة لكلا الجانبين. بالنسبة لواشنطن، قد تأتي الضربات العسكرية بنتائج عكسية من خلال توحيد إيران داخلياً، وتسريع برنامجها النووي بدلاً من إيقافه، وجر الولايات المتحدة إلى مواجهة إقليمية طويلة الأمد".
وقال الدكتور نوري إنه من الناحية الهيكلية، لن تستفيد إيران ولا الولايات المتحدة  من حرب شاملة. وقال: "ما نشهده الآن هو مجرد تحديد المواقف قبل المفاوضات، وليس حتى المرحلة الأولى الكاملة من الدبلوماسية المنظمة، حيث يختبر كلا الجانبين مدى نفوذهما قبل طرح أي تنازلات سياسية جدية على الطاولة". (metro)

 

