مصادر استخباراتية تكشف ماذا تريد روسيا من حرب أوكرانيا

نقلت " " عن مصادر استخباراتية أوروبية أن لا تريد إنهاء الحرب في بسرعة، معتبرة أن تستخدم المحادثات مع كأداة ضغط من أجل تخفيف وفتح الباب أمام صفقات تجارية.



وبحسب "رويترز" أيضا، قال رؤساء 5 وكالات استخبارات أوروبية إنه لا توجد رغبة لدى موسكو في إنهاء الحرب سريعا، وإنها تستغل محادثات السلام بالدرجة الأولى لدفع مسار تخفيف العقوبات والتوصل إلى ترتيبات تجارية.

Advertisement