عربي-دولي

إيران تغلق أجزاءً كبيرة من مجالها الجوي قبل مناورة صاروخية

Lebanon 24
19-02-2026 | 07:00
إيران تغلق أجزاءً كبيرة من مجالها الجوي قبل مناورة صاروخية
أصدرت هيئة الطيران المدني الإيرانية إشعارا رسميا غير عادي للطيارين "NOTAM" يوم الأربعاء، أعلنت فيه إغلاق قطاعات واسعة من المجال الجوي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى إتاحة تدريب إطلاق صواريخ مُخطط له غدا.

وبحسب الإعلان، جرى تحديد "مناطق خطر" سيُحظر فيها الطيران بالكامل بسبب النشاط العسكري، ما أثار قلقا لدى شركات طيران دولية بدأ عدد منها بالفعل تغيير مسارات الرحلات.

وعقب الإعلان الإيراني، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية "FAA" تنبيها عاجلا للسلامة لمشغلي الطائرات المدنية، وحثت شركات الطيران على توخي "مستوى أعلى من الحذر" عند التحليق فوق المنطقة أو قربها، محذرة من أن عمليات إطلاق صواريخ غير منسقة قد تشكل مخاطر كبيرة على مسارات الطيران المدني.

وبقي المجال الجوي تحت مراقبة مستمرة، فيما اعتبر مسؤولون أمنيون أن الإغلاق يمثل "استعراض قوة" من جانب الحرس الثوري الإيراني، في ظل توترات تتزامن مع تهديدات مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن إمكان استخدام قاعدة "دييغو غارسيا" وقاذفاتها الاستراتيجية لردع أي تهديد من طهران.
