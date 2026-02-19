روسيا تكشف عن نظام "Karakurt-R" الروسي.. طائرة استطلاع مصغرة بوزن 300 غرام

كشفت مجموعة "كلاشنيكوف" الروسية خلال معرض الدفاع العالمي 2026 في عن نظامها الجوي المُسيّر الصغير "Karakurt-R"، المصمم خصيصاً لتوفير قدرات استطلاع ومراقبة للوحدات الصغيرة والقوات الخاصة العاملة في البيئات الحضرية أو التضاريس الوعرة.



يعتمد النظام على طائرة مروحية صغيرة للإقلاع والهبوط العمودي، تزن نحو 300 غرام فقط، وتُطلق من أنبوب محكم خلال ثوانٍ دون حاجة إلى تدريب متخصص. تبلغ سرعتها القصوى 25 كلم/ساعة، ومدى رؤيتها المباشر 2000 متر، وزمن تحليق يصل إلى 20 دقيقة على ارتفاع 150 متراً، مع قدرة على نقل الصور والفيديو لحظياً.



تتألف المجموعة القياسية من 4 طائرات (اثنتان لكاميرات نهارية واثنتان ليلية)، ومحطة تحكم عن بُعد، وحقيبة نقل، مما يوفر غطاء استطلاعياً للفصائل والدوريات دون تعريض الجنود للخطر، خاصة في المناطق محدودة الرؤية. وتُعد هذه المنظومة جزءاً من توجه روسي أوسع لدمج أنظمة الصغيرة ضمن معدات الجندي الفردي، استناداً إلى الخبرات الميدانية في النزاعات الحديثة. (الشرق)



