تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تكشف عن نظام "Karakurt-R" الروسي.. طائرة استطلاع مصغرة بوزن 300 غرام
Lebanon 24
19-02-2026
|
07:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مجموعة "كلاشنيكوف" الروسية خلال معرض الدفاع العالمي 2026 في
السعودية
عن نظامها الجوي المُسيّر الصغير "Karakurt-R"، المصمم خصيصاً لتوفير قدرات استطلاع ومراقبة للوحدات الصغيرة والقوات الخاصة العاملة في البيئات الحضرية أو التضاريس الوعرة.
يعتمد النظام على طائرة مروحية صغيرة للإقلاع والهبوط العمودي، تزن نحو 300 غرام فقط، وتُطلق من أنبوب محكم خلال ثوانٍ دون حاجة إلى تدريب متخصص. تبلغ سرعتها القصوى 25 كلم/ساعة، ومدى رؤيتها المباشر 2000 متر، وزمن تحليق يصل إلى 20 دقيقة على ارتفاع 150 متراً، مع قدرة على نقل الصور والفيديو لحظياً.
تتألف المجموعة القياسية من 4 طائرات (اثنتان لكاميرات نهارية واثنتان ليلية)، ومحطة تحكم عن بُعد، وحقيبة نقل، مما يوفر غطاء استطلاعياً للفصائل والدوريات دون تعريض الجنود للخطر، خاصة في المناطق محدودة الرؤية. وتُعد هذه المنظومة جزءاً من توجه روسي أوسع لدمج أنظمة
الاستطلاع
الصغيرة ضمن معدات الجندي الفردي، استناداً إلى الخبرات الميدانية في النزاعات الحديثة. (الشرق)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العثور على حطام طائرة استطلاع في إندونيسيا والبحث مستمر عن 11 مفقودًا
Lebanon 24
العثور على حطام طائرة استطلاع في إندونيسيا والبحث مستمر عن 11 مفقودًا
19/02/2026 16:01:08
19/02/2026 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"مثال مصغّر" عن المعركة المقبلة
Lebanon 24
"مثال مصغّر" عن المعركة المقبلة
19/02/2026 16:01:08
19/02/2026 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "فارس" بعد إعلان الجيش الأميركي إسقاط مسيّرة إيرانية: طائرة مسيّرة أكملت مهمّة استطلاع في المياه الدولية
Lebanon 24
وكالة "فارس" بعد إعلان الجيش الأميركي إسقاط مسيّرة إيرانية: طائرة مسيّرة أكملت مهمّة استطلاع في المياه الدولية
19/02/2026 16:01:08
19/02/2026 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كييف تعلن إسقاط صاروخين من طراز "زيركون" و52 طائرة مسيرة روسية خلال الليل
Lebanon 24
كييف تعلن إسقاط صاروخين من طراز "زيركون" و52 طائرة مسيرة روسية خلال الليل
19/02/2026 16:01:08
19/02/2026 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الخاصة
الاستطلاع
السعودية
السعود
الروس
سعودي
جوي ✊
تابع
قد يعجبك أيضاً
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات
Lebanon 24
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات
08:46 | 2026-02-19
19/02/2026 08:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة جنوب غزة.. تقرير يتحدث عن خطة أميركية لقوة متعددة الجنسيات
Lebanon 24
قاعدة جنوب غزة.. تقرير يتحدث عن خطة أميركية لقوة متعددة الجنسيات
08:32 | 2026-02-19
19/02/2026 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات روبيو.. زاخاروفا تدعو واشنطن لوقف إمداد كييف بالسلاح
Lebanon 24
بعد تصريحات روبيو.. زاخاروفا تدعو واشنطن لوقف إمداد كييف بالسلاح
08:29 | 2026-02-19
19/02/2026 08:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"
Lebanon 24
قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"
08:12 | 2026-02-19
19/02/2026 08:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟
Lebanon 24
هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟
08:09 | 2026-02-19
19/02/2026 08:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
12:00 | 2026-02-18
18/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
11:01 | 2026-02-18
18/02/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:46 | 2026-02-19
السودان: مقتل عاملين في الحقل الإنساني إثر استهداف شاحنة مساعدات
08:32 | 2026-02-19
قاعدة جنوب غزة.. تقرير يتحدث عن خطة أميركية لقوة متعددة الجنسيات
08:29 | 2026-02-19
بعد تصريحات روبيو.. زاخاروفا تدعو واشنطن لوقف إمداد كييف بالسلاح
08:12 | 2026-02-19
قرارٌ إسرائيلي بطرد "أطباء بلا حدود".. والمنظمة ترد: "باقون لأطول فترة ممكنة"
08:09 | 2026-02-19
هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟
08:00 | 2026-02-19
بين "المرحلة الثانية" ومفاوضات جنيف... ما مصير سلاح "حزب الله"؟
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 16:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24